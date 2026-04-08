Vox pide a Chueca instalar cámaras de seguridad en el entorno de la escuela taurina de Zaragoza tras actos vandálicos

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ZARAGOZA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Armando Martínez, ha anunciado que solicitará a la alcaldesa, Natalia Chueca, que instale cámaras de seguridad en el entorno del local de la escuela de tauromaquia 'Mar de Nubes' a raíz de los actos vandálicos perpetrados en los últimos días.

Armando Martínez ha justificado esta petición al argumentar que "no solo supone un ataque contra la tauromaquia, sino que es un ataque contra la libertad de todos".

Ha explicado que se trata de una serie de pintadas en las que los vándalos "demuestran que todo aquello que sea contrario a sus intereses no lo quieren en su barrio". "No solo no lo quieren, sino que están dispuestos a ejercer la violencia, si es necesario, contra lo que ellos consideran que es negativo", ha alertado Martínez.

El concejal de Vox ha recordado que esta escuela de tauromaquia tiene alumnado menor de edad, que "no tiene por qué soportar estos ataques y estar en el punto de mira de unos vándalos".

Por eso, desde Vox van a solicitar al equipo de Gobierno la instalación de cámaras de seguridad en el entorno del local, para que hechos como el que se ha producido este martes "no vuelvan a suceder".