Vox pide elaborar en dos meses un plan de mantenimiento integral para San Juan de Mozarrifar

ZARAGOZA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha presentado una moción que defenderá en el próximo plena en la que se pide elaborar, en el plazo máximo de dos meses, un plan específico de mantenimiento integral para el barrio rural de San Juan de Mozarrifar.

Dicho plan deberá incluir la reparación y renovación de la señalización horizontal, priorizando pasos de peatones, la sustitución del mobiliario urbano deteriorado homogéneos con los del resto de la ciudad, la reparación de los baches de las calzadas y la conservación de espacios públicos.

También incluye sustituir el vallado provisional del CEIP Andrés Oliván por un cerramiento definitivo y adecuado, asegurando la protección del recinto escolar; y acelerar la reanudación y finalización de las obras del pabellón, centro de mayores y ludoteca, garantizando su puesta en marcha en el menor plazo posible.

La moción exige garantizar que, con independencia de la existencia de convenios externos, el Ayuntamiento cumpla plenamente sus obligaciones legales de mantenimiento y conservación en los barrios rurales, conforme a la normativa vigente.

Asimismo, se pide impulsar la redacción de un proyecto de renovación integral de la infraestructura de abastecimiento de agua a San Juan de Mozarrifar, a la vista de las reiteradas averías y roturas producidas en los últimos años, con el fin de incorporarlo como actuación prioritaria en el futuro convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación Provincial de Zaragoza.

Eva Torres ha dado a conocer el contenido de la moción tras reunirse con vecinos de este barrio rural, quienes les han trasladado su quejas por el "abandono que sufren y que ven que el ritmo de desarrollo de este barrio rural no es el mismo que se lleva en otras partes de la Ciudad de Zaragoza".

Son ciudadanos que se sienten "de segunda y que tienen muchas quejas", ha comparado la portavoz de Vox , quien ha citado de ejemplo que en el mismo centro del barrio está el pabellón, el centro de mayores y la ludoteca, que lleva "dos años y medio completamente abandonado".

En julio de 2025 --ha relatado-- se inicia un procedimiento de urgencia y todavía no se ha firmado el contrato ni se han empezado las obras. "Los vecinos están hartos de que les digan que va a empezar la obra y ahora dicen que se va a empezar en junio", ha expresado Eva Torres recordando que llevan dos años y medio con esta infraestructura en este estado.

SITUACIÓN DEL COLEGIO

"Se ha tirado una casa vieja y el colegio se ha quedado sin cerramiento, tiene un lateral abierto y se improvisa un cerramiento que ya hay niños que se han caído, personas que han tropezado o se han caído porque el cerramiento no es definitivo y desde el AMPA se han puesto muchísimas quejas en el Ayuntamiento de Zaragoza porque no es seguro", ha descrito Torres la situación del colegio.

En declaraciones a los medios de comunicación, Eva Torres ha contado que los vecinos se quejan del estado de un solar en la calle Almud, que es un espacio de paso que conecta zonas importantes de este barrio rural y que se embarra cuando llueve. Hay también una tapia derruida que es un "nido de ratas", hay muchos escombros incluso bidones completamente oxidados donde se meten niños y gente joven y es un riesgo para la salud", ha alertado.

BARRIOS RURALES OLVIDADOS

A juicio de Eva Torres, los barrios rurales están "muy olvidados" y en concreto sobre San Juan de Mozarrifar ha incidido en que los vecinos "llevan años quejándose de la situación que viven".

Sobre el Pabellón, Eva Torres ha recordado que la reforma estaba proyectada dentro de ese convenio entre la Diputación Provincial de Zaragoza y el Ayuntamiento.

"En este momento --ha relatado-- hay ahí una disputa entre el Partido Socialista de la DPZ y el Partido Popular del Ayuntamiento que está impidiendo que los barrios rurales cuenten con un nuevo convenio, pero lo que nos dicen los vecinos es que a ellos no les sirven estas excusas y tienen razón".

Al respecto, ha recordado que los barrios rurales son competencia del Ayuntamiento de Zaragoza, otra cosa es que se decida por parte del Ayuntamiento que hay obras que se van a hacer con ese convenio con la DPZ, pero los vecinos "no quieren saber si se hace con un dinero o se hace con el otro, lo que quieren es que se arregle su barrio y que se les trate como zaragozanos que son, igual que los de cualquier otra parte del centro de la ciudad", ha zanjado.

Eva Torres ha recordado que desde el grupo municipal de Vox ya incluyeron un millón de euros extraordinario en el presupuesto ante esta situación que había con la Diputación Provincial de Zaragoza, pero esa cuantía "no es suficiente para atender a los 14 barrios rurales que tienen muchas necesidades".

Además, en el Ayuntamiento se está iniciando una modificación para que estos barrios rurales crezcan, para que se pueda edificar, lo que supondrá que van a venir muchas más personas a vivir, gente joven y el barrio rural "no está en condiciones para que además siga creciendo".

Por lo tanto, si se quiere atraer a los jóvenes y que los barrios crezcan y que tengan los servicios que merecen "también hay que invertir desde el Ayuntamiento de Zaragoza", ha concluido.