VOX pide reforzar la seguridad en zonas conflictivas y colaborar en la expulsión de extranjeros ilegales

ZARAGOZA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Rouco, ha presentado una moción para su debate en el pleno del viernes en la que se pide que en todas zonas de los distritos y barrios rurales donde haya mayor índice de delincuencia se refuerce la presencia de la Policía Local y se inste a reforzar la Policía Nacional y la Guardia Civil, además de que se les dote de los medios materiales necesarios.

En la moción también se pide que el Gobierno municipal aporte a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado todos los datos de investigaciones de la Policía Local y del padrón municipal para ejecutar los expedientes de expulsión de extranjeros ilegales en Zaragoza o que siendo legales cometan delitos.

El tercer punto propone que el Gobierno municipal solicite al Gobierno de Aragón la suspensión de pagas complementarias del Ingreso Mínimo Vital a los inmigrantes que han entrado y permanecen ilegalmente en España y que también que retire todas las subvenciones, si las hubiere, que se conceden a organizaciones o asociaciones que colaboran con el tráfico ilícito de seres humanos y la llegada de inmigrantes ilegales a España.

Al respecto, ha aportado el dato de que se han concedido 40.000 euros en 2018 a la organización Open Arms. "La inmigración ilegal no solo no puede recibir estas ayudas, sino que tienen que ser expulsados", ha zanjado.

En rueda de prensa, Rouco ha considerado que "no es lógico" que una persona que ha entrado de forma ilegal esté en el padrón municipal y "pueda acceder a unas ayudas cuando ha saltado las fronteras y ha entrado de forma ilegal". Ha resumido que en la moción "se habla de coherencia y lógica con nuestro Código Penal y que haya mayor seguridad en las calles, además de cámaras de videovigilancia".

Tras subrayar que "no hay libertad sin seguridad" ha abogado por cumplir la legislación vigente y ha reclamado que se convoque la Junta Local de Seguridad porque es imprescindible que "entre todos hagamos lo posible para que la ola de violencia tenga una respuesta contundente".

OLA

Según Rouco "no se puede obviar que esta ola aumenta exponencialmente" y ha recordado que el pasado mes de octubre VOX ya mostró su solidaridad con los agentes por los "graves sucesos" ocurrido a la Policía Local" entre los que ha citado el video viral ocurrido en un autobús y otros en el que dos agentes resultaron gravemente heridos al detener en el Picarral a un delincuente "también con antecedentes penales".

Rouco ha citado el informe de instituciones penitenciarias que dice que en 2020 el volumen de extranjeros es del 28 por ciento, que son 7 décimas más que el año anterior. "Hay más datos que revelan la relación entre inmigración ilegal y aumento de delitos" como el del INE que dice que en 2020 hubo 311.271 delitos de los que más de 69.000 se cometieron por extranjeros, que es el 22,3 por ciento y supone que el 10,8 por ciento de la población que son los extranjeros comete el 22,3 por ciento de los delitos.

"La sensación de inseguridad en las calles de Zaragoza es la que sienten los vecinos. Desde VOX no vamos a obviar estos hechos y ocultar datos porque no tiene sentido. No son situaciones puntuales porque en la calle Dato ha habido dos asesinatos y todos los días hay noticias de agresiones y muchas de extrema gravedad y hay que dar seguridad a los ciudadanos".

LABORDETA

Sobre la eliminación del convenio con la Fundación Labordeta por el que el Ayuntamiento aportaba entre 40.000 y 50.000 euros anuales, Rouco ha contado que también se han eliminado los convenios a sindicatos y patronal, al igual que se ha pedido dejar de dar dinero a los partidos pero han votado en contra.

"Actuamos con coherencia", ha incidido para reconocer que en el caso de la Fundación Labordeta por el nombre ha tenido más repercusión, pero es la política que sigue VOX en toda España, que es "acabar con las subvenciones y que cada convenio vaya a concurrencia competitiva", ha zanjado.

Asimismo, ha apuntado que hay muchas fundaciones que no reciben aportación del Ayuntamiento, como la Fundación Carlos Sanz, aunque se les deja equipamientos públicos para divulgar la acción que hacen y la Fundación Labordeta "puede hacer exactamente lo mismo".