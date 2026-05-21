Vox presenta una moción en el Ayuntamiento de Binéfar contra el acuerdo UE-Mercosur

Vox llevará esta misma iniciativa al resto de ayuntamientos y promoverá un frente común de administraciones locales en defensa del sector primario. - VOX

BINÉFAR (HUESCA), 21 (EUROPA PRESS)

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Binéfar ha presentado una moción de rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, ante el grave perjuicio que supondría para el sector primario local, motor económico y social de la comarca de La Litera.

La portavoz local de Vox, Beatriz Oliván, ha defendido que Binéfar, referente agroganadero en Aragón gracias a su potente sector porcino, vacuno y a la agricultura de regadío del Canal de Aragón y Cataluña, no puede asumir un acuerdo que intensifica la competencia desleal. "El sector primario garantiza la soberanía alimentaria y es una forma de vida arraigada en nuestra tierra. No podemos permitir que se ponga en riesgo el futuro de cientos de familias", ha expuesto.

La moción denuncia el incremento constante de los costes de producción --especialmente energía, fertilizantes y gasóleo--, la creciente burocracia y la competencia "desleal" de países como Brasil, cuya cabaña ganadera vacuna triplica a la europea, opera con costes laborales muy inferiores y utiliza fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea, todo ello asociado además a procesos de deforestación masiva. "Basta ya de demagogia. Es hora de que el resto de grupos políticos se posicionen claramente: o a favor del futuro de nuestro campo o en contra", ha afirmado la edil.

La formación ha anunciado que llevará esta misma iniciativa al resto de ayuntamientos y promoverá un frente común de administraciones locales en defensa del sector primario.

Entre los acuerdos que se someterán a votación en el pleno de mayo destacan: el rechazo al acuerdo UE-Mercosur mientras no garantice reciprocidad y condiciones de igualdad; la exigencia de un informe de impacto económico y social; la paralización de su aplicación provisional; la defensa de una PAC sin recortes y orientada a la producción; la aplicación de cláusulas espejo en todos los acuerdos comerciales; la revisión del acuerdo con Marruecos por sus perjuicios al campo español; y por último la información pública del posicionamiento del consistorio a este respecto, en caso de que la propuesta salga adelante.

"Con esta moción, VOX reafirma su compromiso incondicional con los agricultores y ganaderos de Binéfar y de toda España frente a unas políticas que amenazan la viabilidad del campo y la cohesión territorial", ha finalizando diciendo Oliván.