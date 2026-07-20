Vox reclama actuar contra la delincuencia en el Casco Histórico de Zaragoza: "Conviene hacer una intervención seria"

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Armando Martínez. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Armando Martínez, ha reclamado actuar contra la delincuencia en el distrito Casco Histórico, ya que una de las principales reivindicaciones de los vecinos es "incrementar la seguridad". "Conviene que hagamos una intervención seria", ha apuntado.

En declaraciones a los medios de comunicación este lunes, Armando Martínez, también presidente del distrito de Casco Histórico de Zaragoza, ha indicado que mantiene reuniones semanales con los vecinos para conocer cuáles son sus prioridades para "regenerar este barrio tan castigado".

"Una de las mayores demandas vecinales que tenemos es una actuación seria en esta misma calle en la que nos encontramos, Las Armas, en torno a los números 102 a 108, porque nos dicen que hay edificios enteros 'okupados' que son nidos de delincuencia, de degradación", ha expuesto.

Martínez ha afirmado que "prácticamente todas las semanas, --los vecinos-- nos relatan incidentes y consideramos que es el momento de que el Ayuntamiento, después de haber captado fondos europeos --FEDER-- para la zona del Parque Bruil, que también era muy necesario, tiene que volcar todos los esfuerzos sobre esta zona del Gancho".

Así, tras el anuncio de la solicitud de fondos FEDER para esta intervención, que supera los 2,3 millones de euros, Armando Martínez ha mostrado su "agrado por una medida que responde a una necesidad histórica, y a una petición que desde VOX se viene haciendo desde que llegó al Ayuntamiento, en el año 2019".

"Celebramos esta noticia y queremos transmitirle a la alcaldesa nuestro apoyo y nuestra máxima colaboración", ha comentado Armando Martínez, quien ha trasladado una petición a Natalia Chueca: "Es imprescindible que el equipo de Gobierno cuente de forma directa con la Junta de Distrito y con las demandas directas de los residentes".

Para Armando Martínez, cualquier plan de regeneración integral debe "priorizar de manera obligatoria la seguridad y la lucha contra la 'okupación' ilegal", dado que "son ya muchos años los que los vecinos solo ven pequeñas intervenciones, pequeños parches, y urge que su Ayuntamiento se posicione de su lado para rehabilitar y regenerar, tanto urbanística como socialmente, este barrio".

DELINCUENCIA

Según ha recordado el presidente del distrito de Casco Histórico, se instaló la comisaría de Policía Local por una iniciativa de Vox y en los vecinos dicen que "en esa zona mejorado mucho" --la seguridad-- con la presencia policial. Ha deslizado la posibilidad de que "se hayan desplazado aquí a este entorno de Las Armas", por ello, "conviene que hagamos también una intervención seria".

El "punto neurálgico es esta calle --Las Armas--", pero hay otros "repartidos por toda la zona del Gancho", ha aclarado Martínez, que ha puesto el foco sobre "jóvenes que no tienen nada que hacer, en muchas ocasiones nada más allá de la delincuencia".

Más allá de las actuaciones de seguridad y urbanísticas en la calle Las Armas, Armando Martínez se ha referido a otras prioridades clave incluidas por Vox en los presupuestos municipales. Es el caso de la calle San Blas, donde el edil ha exigido activar la partida presupuestaria introducida para la reforma integral de esta calle, a la que "conviene también darle un impulso y reformarla".

"Cuenta con un proyecto ya redactado y es de vital importancia ensanchar aceras y arreglar la calzada para facilitar el acceso de las personas mayores que acuden al centro de mayores del Gobierno de Aragón", ha subrayado.

Del mismo modo, ha aludido al Plan Zamoray-Pignatelli, instando "a dar un pasito más e ir más allá de la adquisición de solares por parte del Ayuntamiento". En este sentido, Vox propone comenzar a levantar nuevas viviendas y recuperar población autóctona "con arraigo por este barrio, que lo quiere, que lo quiere cuidar y no degradar".