Vox reclama la gratuidad del Carné Joven Europeo para todos los hijos de familias numerosas

Archivo - El diputado de Vox en las Cortes de Aragón David Arranz en la sala de prensa del Parlamento autonómico. - VOX - Archivo

Además pide extender la vigencia del título de familia numerosa hasta que el menor de los hijos alcance los 26 años

ZARAGOZA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón ha reclamado al Gobierno de Aragón establecer la gratuidad del Carné Joven Europeo para todos los hijos de familias numerosas, tanto en su categoría general como especial.

Así lo defenderá en una iniciativa el diputado David Arranz este próximo martes 9 de septiembre en la Comisión de Bienestar Social y Familia del Parlamento autonómico. La propuesta de Vox también incluye "modificar el Decreto 75/2023 para extender la vigencia del título de familia numerosa hasta que el menor de los hijos alcance los 26 años, algo que es más acorde con la edad media de emancipación en España".

Para Arranz, el Carné Joven Europeo "es una herramienta útil para fomentar la movilidad, el acceso a la cultura, el ocio, la formación y otros servicios esenciales entre la población joven".

Lo ha calificado como "un apoyo para facilitar la transición de los jóvenes a la vida adulta". Ha apuntado que, "aunque en Aragón su coste de expedición no sea excesivo, puede suponer una barrera para determinadas familias, especialmente en aquellas con varios hijos a su cargo".

"Nuestra propuesta también incluye eliminar todos los trámites innecesarios que supongan una carga para las familias, para garantizar así los beneficios asociados sin interrupciones injustificadas. Entendemos que estamos ante una propuesta justa y coherente con las familias numerosas", ha concluido.