VOX es reticente a electrificar el 100 por ciento de la flota de autobuses urbanos de Zaragoza

ZARAGOZA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, David Flores, ha mostrado reticencias ante la estrategia del equipo de Gobierno de electrificar el cien por cien de la flota de autobuses urbanos debido a que considera que "es más que cuestionable que sea más económico" para las arcas municipales.

Así lo ha expresado Flores en la Comisión de Medio Ambiente y Movilidad, durante comparecencia de la consejera municipal de Movilidad y Medioambiente, Tatiana Gaudes, que ha pedido el grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) para preguntar sobre la situación en la revisión del Plan Quinquenal para calcular el precio por kilómetro de los autobuses que gestiona la empresa concesionaria Avanza.

Flores ha indicado que el valor residual de las baterías eléctricas, con una vida útil media de 8 años, "es muy inferior" a la de los vehículos, que tienen una vida útil media de 16 años, incrementando la incertidumbre durante la vigencia del contrato.

"Lo hemos dicho en varias ocasiones y reiteramos nuestra incredulidad y nuestra reticencia a esta estrategia. Pensamos que la apuesta decidida por la electrificación del cien por cien de la flota de autobuses urbanos es muy arriesgada y puede condicionar e hipotecar, la viabilidad económica de esta contrata en el futuro", ha manifestado.

Por ello, Flores ha insistido en conocer qué habría que hacer con esa flota de autobuses una vez que las baterías hayan acabado su vida útil. "Qué hacemos con esos vehículos, los dejamos parados. Si no hay batería, no hay autobús y si no hay autobús no hay servicio", ha preguntado.

Finalmente, ha adelantado que seguirán siendo "muy críticos" con esta estrategia de electrificar el cien por cien de la flota de autobuses urbanos.