VOX y Solidaridad exigen en Zaragoza "que se devuelva la voz al pueblo español" y se convoquen elecciones

ZARAGOZA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La formación política VOX y el sindicato Solidaridad se han concentrado este domingo, 27 de noviembre, en la plaza de la Seo de Zaragoza, frente al Ayuntamiento, para "exigir que se devuelva la voz al pueblo español y se convoquen elecciones ya para que este, libremente, decida su futuro".

Bajo el lema 'España quiere votar, elecciones ya', el diputado autonómico de VOX por Zaragoza en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, y el delegado regional del sindicato Solidaridad en Aragón, Jesús Carabias, se han dirigido a los asistentes a la concentración en la capital aragonesa. También se han leído manifiestos de cada una de las organizaciones convocantes.

El diputado autonómico de VOX por Zaragoza en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, se ha referido en su intervención a la "grave crisis política, económica y social" que atraviesa España, "uno de los momentos más críticos de su historia reciente".

Morón ha criticado que las políticas del Gobierno de España, liderado por el socialista Pedro Sánchez, han tenido consecuencias directas en las principales instituciones del Estado, "hoy erosionadas y cuestionadas desde el poder ejecutivo".

Asimismo, el diputado parlamentario ha acusado al presidente del Gobierno central de "traicionar" a los españoles al apoyarse en "comunistas, separatistas y filoterroristas". En este sentido, ha criticado que el presidente del Gobierno "más social de la historia" sea el máximo responsable del deterioro "de la unidad de la nación y de la liquidación del bienestar de los españoles".

Santiago Morón también ha reprochado al Ejecutivo central haber provocado "la ruina de las clases medias y populares, que luchan todos los días por llegar a fin de mes, por llenar la nevera ante la inflación desbocada o por poder calentar sus hogares".

El actual Gobierno de España --ha continuado Santiago Morón-- "ha entrado las calles a los delincuentes, alentado el efecto llamada, el multiculturalismo y ha puesto en calle a violadores", y "su mayor interés es enfrentar a los ciudadanos" en razón de sexo, historia, lugar de residencia o nivel de renta. "Pedro Sánchez y sus socios solo buscan sembrar discordia".

HERENCIA SOCIALISTA

"No podemos esperar nada del PSOE", ha lamentado el diputado autonómico, argumentando que Pedro Sánchez "no es más que el heredero de José Luis Rodríguez Zapatero". Lo ha calificado como "el alumno aventajado que ha llevado más lejos el proyecto rupturista, desigual e insolidario que caracteriza al partido socialista".

Igualmente, ha afeado que el PSOE quiere conseguir un país "arruinado, roto, enfrentado y doblegado". Ha advertido que desde el Gobierno central quieren eliminar cualquier tipo de resistencia a "su proyecto autócrata", para que nadie luche por la libertad, la separación de poderes y la prosperidad.

Así, Morón ha reclamado lo siguiente: "Debemos proteger todo lo que amamos, desde la patria grande a la patria chica, desde las familias a los jóvenes, desde nuestra identidad a nuestros intereses nacionales, desde las empresas y los autónomos a los trabajadores; desde la industria al campo, desde los barrios a los pueblos, desde los mayores a los niños y desde la sanidad a la educación".

"MÁS NECESARIA QUE NUNCA"

El presidente de VOX Zaragoza y portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de la ciudad, Julio Calvo, ha subrayado que la concentración de este domingo "es más necesaria que nunca", porque España está gobernada por "la marioneta interpuesta que se llama Pedro Sánchez", quien ha aceptado "un papel indigno que nos humilla a todos".

Calvo ha opinado que Sánchez es el presidente con menos poder en Europa, "porque no puede ni cesar a los ministros impuestos por Podemos" y está "a las órdenes" del presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, y el coordinador general de EH Bildu, Arnado Otegi, quienes tienen por objetivo "el desmantelamiento del Estado".

La concejal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Rouco, ha rememorado: "La sangre de los héroes de los Sitios corre por nuestra venas, supimos alzarnos contra el invasor francés y defendimos nuestra patria, como haremos con este Gobierno indigno que nos quiere arrebatar nuestras tradiciones y nuestra cultura".

SINDICATO SOLIDARIDAD

Por su parte, el delegado regional del sindicato Solidaridad en Aragón, Jesús Carabias, se ha referido a quienes "atacan la unidad de España", pero frente a ellos están VOX, como movimiento político, y Solidaridad, como movimiento sindical.

Carabias ha aludido a la ausencia de los "mal llamados sindicatos de clase", CCOO y UGT, "que no han tenido a bien acudir". Desde las calles, ha proseguido el delegado regional sindical, "lo que van a escuchar son los gritos de la gente de bien, que no quieren ya mamandurrias ni corruptelas". "Los españoles han despertado y no volverán a confiar en ellos jamás", ha apostillado.

Esta cita se ha celebrado de manera simultánea, a las 12.00 horas, en todas las capitales de provincia de España.