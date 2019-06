Vox Teruel critica que el PP alcanzara acuerdos "incompatibles" con ellos y con Cs

Publicado 26/06/2019 18:54:01 CET

Alejandro Nolasco cree que Cs es "un departamento de marketing político" que está "jugando al ajedrez"

TERUEL, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Teruel, Alejandro Nolasco, ha criticado este miércoles que el Partido Popular alcanzara acuerdos de gobierno "incompatibles" con este partido y con Ciudadanos al mismo tiempo, lamentando que el PP no haya cumplido en lo acordado con Vox.

En declaraciones a Europa Press, Nolasco ha señalado que después de incumplirse el pacto nacional alcanzado el pasado 15 de junio entre PP y Vox, en el que "indicaba claramente, en su apartado dos, que tendríamos concejalías de gobierno", Vox ha decidido pasar a la oposición en aquellos consistorios donde posibilitaron con su voto gobiernos del PP, mientras que los populares "no han cumplido", como en Zaragoza y Teruel.

En la capital turolense, la alcaldesa Emma Buj, ofreció a Vox formar parte de la Junta de Gobierno, pero sin tener concejalías delegadas. "Sería más lógico tener delegaciones y no entrar en la Junta de Gobierno", ha opinado, para recordar que en la anterior legislatura "hubo partidos que se votaron a sí mismos, que no votaron a Emma Buj, como el Partido Aragonés o Izquierda Unida, que después pudieron tener delegaciones, la de informática IU y otras dos el PAR".

"Nosotros hemos votado a favor, hemos permitido una mayoría absoluta, pero por el bloqueo de Cs no podemos hacer nada más". Ha estimado que Ciudadanos es "un gran departamento de marketing político y no sabemos muy bien a qué están jugando", se ha preguntado.

Nolasco ha observado que la política municipal "es distinta y todos tenemos que arrimar el hombro", para sostener que su programa para Teruel "coincide al 80 por ciento con el del PP y Cs en infraestructuras, temas fiscales" y otras medidas. "Hay cosas donde se puede llegar a acuerdos, pero están jugando al ajedrez, no entendemos cómo el PP ha firmado un pacto con Cs incompatible con el nuestro".

"A CIEGAS"

De hecho, Vox pensaba que el acuerdo entre PP y Cs "no imposibilitaría" el alcanzado con esta formación y ha insistido en que en Teruel "sólo queríamos tener alguna delegación, en proporción a lo que hubiéramos sacado, somos un concejal y hay un montón de concejalías, incluso sin contenido político".

Sin embargo, "estar en la Junta de Gobierno sin delegación es como tener voz y no voto. Cs quiere que firmemos a ciegas algo que ya está cocinado", ha dicho tajante.

Por tanto, entrar en la Junta de Gobierno queda descartado si Vox no logra una delegación. "A día de hoy estamos en la oposición y esperamos que se aclaren las cosas, pero no parece que vaya a solucionarse". En aquellas localidades donde se ha cumplido el acuerdo, "seguiremos trabajando, pero en el resto en principio la consigna es estar en la oposición".

Por último, ha asegurado que con Cs no han mantenido "ninguna conversación" en todo este proceso. "Nos ofrecimos a una reunión y se negaron. Yo he tenido reuniones con la alcaldesa --Emma Buj (PP)--" antes de la toma de posesión y después, "pero ellos no han querido ni siquiera sentarse a hablar", ha aseverado.