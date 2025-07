Vox ve "cómico" que Azcón hable de "rebelión cívica" tras haberle puesto la alfombra roja a Illa en el Pignatelli"

ZARAGOZA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en las Cortes de Aragón, Fermín Civiac, ha calificado de "cómico" que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, aluda a la "rebelión cívica" ante la financiación singular a Cataluña, después de "haberle puesto la alfombra roja a Salvador Illa en el Edificio Pignatelli el pasado 23 de mayo", en el encuentro que ambos dirigentes mantuvieron.

Civiac ha criticado que la "oposición de Jorge Azcón sea reírle las gracias y estar de compadreo" con el presidente de "la Generalidad de Cataluña". "Una alfombra roja que también pusieron en el Tribunal Constitucional pactando la colocación de Conde Pumpido al frente", ha añadido.

El parlamentario ha ha incidido que el presidente aragonés ya sabía el 23 de mayo "que los pactos de ERC y PSOE para la investidura de Illa pasaban por una financiación singular". "¿Y al señor Azcón no se le ocurrió otra cosa que reunirse con Illa?", ha preguntado. Civiac ha reclamado a la formación popular "que dejen de buscar socialistas buenos o socialistas templados", porque "no existe un PSOE bueno". A su vez, ha enfatizado que "Salvador Illa se le rió en la cara al señor Azcón", diciendo que iba a "respetar la sentencia" del Tribunal Supremo respecto a la devolución de las pinturas murales de Sijena. Sin embargo, ha criticado que "Illa utiliza todas las argucias posibles para que el expolio de los separatistas catalanes continúe y no se le ponga fin".

Asimismo, ha analizado que el cupo catalán es "un capítulo más de la larga lista de traiciones de Sánchez a los españoles", porque "lo peor de Sánchez está siempre por llegar". Ha expuesto que "Sánchez sacrificará España con tal de seguir impune en La Moncloa", dado que "no le queda otra salida que aceptar todas las exigencias de sus cómplices, que son los enemigos de España, al estar asediado por la corrupción". "Con esta medida, el tirano de la Moncloa gana tiempo para lograr su impunidad con la nueva ley que incrementará el control gubernamental de la justicia", ha resumido.

Civiac ha argumentado que "los privilegios para Cataluña los vamos a pagar entre todos los españoles", ya sea mediante "peores servicios públicos al haber menos recursos para repartir entre las comunidades de régimen común" o bien "con mayores impuestos a los que llamarán armonización o mecanismo solidario". Ha alertado que "el sistema autonómico ya era injusto anteriormente y esta nueva reforma supone consagrar los privilegios de quienes trabajan para la destrucción de España y la quiebra de la igualdad, dando lugar a ciudadanos de primera y de segunda". "¿Habrá dinero para reparar nuestra maltrecha red viaria? ¿Cuánto tiempo tendremos que seguir con las peores carreteras de España?", ha lamentado.

Ha finalizado diciendo que "los privilegios a Cataluña que pagamos todos sólo sirven para garantizar la impunidad de Sánchez y que se atrinchere en la Moncloa; y ante esta situación le pedimos a Azcón que ponga distancia infinita con PSOE de Salvador Illa, María Chivite, Santos Cerdán y Sánchez; y que cese cualquier pacto institucional con el PSOE".