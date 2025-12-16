El XIII Festival Zaracadabra reúne a siete ilusionistas con proyección internacional con diez espectáculos en Navidad

Zaracadabra reúne a siete ilusionistas internacionales que ofrecerán diez espectáculos en siete espacios de la ciudad. - ANA RIOJA

El XIII Festival Zaracadabra, el encuentro internacional de ilusionismo que se celebra en la capital aragonesa, reunirá en esta edición a siete ilusionistas premiados a nivel mundial, que representan las últimas tendencias de la magia, y que realizarán durante la Navidad un total de diez espectáculos "novedosos y sorprendentes" en siete espacios de la ciudad, la mayoría con acceso gratuito.

Este año se celebrará del 20 al 29 de diciembre y debido a las fechas y con el espacio ocupado de la plaza del Pilar las actuaciones se ha programado en el Museo del Fuego y en centros cívicos por lo que llegarán a más distritos de la ciudad.

Este festival ciudadano desde su origen, en esta edición incorpora nuevos espacios como el centro cívico Casetas, que además inaugura el festival; y el centro cívico Río Ebro; a los que se suman, como en otras ediciones, los centros cívicos de Juslibol, La Cartuja y Torrero. Otros espacios mágicos serán el Museo del Fuego, ubicado en el Casco Histórico; y el Teatro Arbolé, en el Parque Metropolitano del Agua.

En las doce ediciones pasadas se han celebrado un total de 183 espectáculos a cargo de 114 ilusionistas y compañías nacionales e internacionales, que han llegado a sumar cerca de 85.000 espectadores.

Este festival que pretende acercar el mundo del ilusionismo a todos los públicos y dignificar al máximo este arte con la participación de los grandes artistas que combinan en sus espectáculos la magia con el teatro y el humor con la sorpresa.

Entre ellos, dos magas, ya que desde sus inicios, Zaracadabra siempre ha considerado la figura de la mujer en la magia, programando a las más destacadas artistas en cada momento.

Asimismo, figuran dos ilusionistas aragoneses: el oscense Ismael Civiac con su compañía Civi-Civiac, campeón de magia del mundo y con 25 años de trayectoria; y el joven ilusionista zaragozano, Juan Capilla, considerado como uno de los magos más creativos y originales del panorama nacional.

MAGOS INTERNACIONALES CON NUMEROSOS GALARDONES

El extremeño Alfred Cobami actuará en el centro cívico de Casetas, el día 20 a las 18.00 horas con 'The Magicman'; el aragonés Civi-Civiac pondrá en escena 'Torpeza obliga', el día 21, en el centro cívico Río Ebro y, el día 29, en el centro cívico de La Cartuja , a la misma hora. También el día 26, en el centro cívico de Torrero, se podrá disfrutar del ilusionista madrileño Raymon, quien representará 'Magia al cubo'.

Desde Venezuela llega Dania Díaz que presentará 'La maga' el día 26 en el Museo del Fuego, a las 12.00 horas, y el día 27 en el centro cívico de Juslibol, a las 18.00 horas.

En el Museo del fuego, el alicantino Quique Montoya, conocido como 'Tornillo' estará presente con su 'Tornillo magic clown', el día 27 a las 12.00 horas, y el día 29 Patri Zenner (Extremadura), a las 12.00 horas, con su espectáculo 'La magia de la naturaleza'.

Por último, el aragonés Juan Capilla subirá a las tablas del Teatro Arbolé para poner en escena 'Maravillas sin varita', el día 28, con doble sesión a las 12.00 y a las 18.00 horas.