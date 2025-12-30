La XX San Silvestre de Zaragoza reunirá a más de 5.000 personas para despedir el año corriendo

Presentación de la XX San Silvestre, que reunirá a más de 5.000 personas para despedir el año corriendo - LAURA TRIVES

ZARAGOZA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unas 5.000 personas se darán cita la tarde del sábado, 31 de diciembre, para despedir el 2025 haciendo deporte en la última carrera popular del año, como es la tradicional San Silvestre Zaragoza-El Rincón.

La prueba, que cumple su vigésimo aniversario, se ha presentado en el Ayuntamiento de Zaragoza por el concejal delegado de Deportes, Félix Brocate; el presidente de la Agrupación Deportiva Atlética Jerónimo Zurita --entidad organizadora--, Santiago Salvador; la trabajadora social de Parkinson Aragón, Patricia Navarrete; y el gerente de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFEDAZ), Pedro Salazar.

Parte de la recaudación se donará a estas dos entidades, por lo que la carrera cuenta, un año más, con un marcado carácter solidario.

El recorrido de 5 kilómetros partirá a las 18.00 horas desde el Coso, aproximadamente a la altura del Teatro Principal, cruzará el Puente de Hierro y transcurrirá por paseo de la Ribera, avenida de Cataluña, y las calles Valle de Zuriza, Caminos del Norte, Martín del Río y Sangüesa Castañosa.

Desde ahí, cruzará el Puente de Piedra, pasando por Paseo de Echegaray y Caballero y San Vicente de Paúl hasta culminar de nuevo en el Coso.

Técnicamente se puede definir como un circuito rápido, con un primer tramo de bajada suave y un final en subida hasta la animada línea de meta. La prueba transcurre por calles amplias y con pocos giros, lo que permite llevar ritmo de carrera elevado. La carrera, que está incluida dentro del calendario autonómico de carreras populares de Aragón, destaca por su ambiente lúdico y festivo.

La empresa patrocinadora Frutos Secos El Rincón concederá un premio especial de pan gratis durante un año al mejor disfraz individual o de grupo.

Se permitirán todo tipo de disfraces y actitudes, siempre y cuando sean respetuosos, se atengan a la deportividad y no entorpezcan el normal desarrollo de la prueba ni constituyan un riesgo para el resto de participantes. En los disfraces deberán estar integrados y visibles los dorsales.