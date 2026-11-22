Una visita a la villa romana de La Malena, en Azuara - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El yacimiento de La Malena, ubicado en la localidad zaragozana de Azuara, contará con una nueva ayuda del programa del 2% Cultural, con financiación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y del Gobierno de Aragón, para continuar con los trabajos de la fase VI en la villa romana. El Ejecutivo central ha concedido de forma provisional esta ayuda, que ascenderá a 274.084,96 euros, mientras que el Gobierno aragonés aportará la parte restante, un total de 334,992,74 euros.

El yacimiento arqueológico 'La Malena' está situado en el término municipal de Azuara, a dos kilómetros del casco urbano de la localidad, y está declarado Bien de Interés Cultural, en la categoría de Conjunto de Interés Cultural - Zona Arqueológica.

El terreno en el que se ubica es propiedad del Gobierno de Aragón. Conserva los restos de una villa romana que data de los siglos III - IV d.C. y pertenece al tipo de las denominadas villas "de peristilo", un modelo muy extendido en la Península Ibérica tanto en el valle del Ebro como en la Meseta.

Tiene planta cuadrangular de aproximadamente 50 metros de lado y su pars urbana o zona noble, destinada a los propietarios, se desarrolla en torno a un gran patio central dotado con un estanque y rodeado por corredores, que abrían a éste mediante pórticos con columnas. Algunas zonas de la villa contaban con un sistema de calefacción mediante hornos y en su extremo noroccidental fueron hallados los restos de un complejo termal.

La singularidad de esta villa romana radica en su riqueza decorativa, ya que a partir del siglo IV fue objeto de un interesante programa ornamental en el que destacan los pavimentos musivarios elaborados con teselas de mármol, caliza marmórea, cerámica y pasta vítrea que forman bellos y coloridos motivos geométricos, vegetales y figurativos.

Los diferentes mosaicos se diseñaron en función del uso y ubicación de cada espacio dentro del complejo arquitectónico. En algunos casos han llegado hasta la actualidad incompletos, bien a causa de la destrucción sistemática de los emblemas figurativos por su carácter mitológico pagano entre fines del siglo IV y principios del V, durante la expansión del cristianismo, o bien como consecuencia de los daños provocados por las labores agrícolas desarrolladas sobre el yacimiento durante el tiempo que permaneció oculto bajo la tierra.

CAMPAÑAS ARQUEOLÓGICAS DESDE 1986

El descubrimiento científico de la villa tuvo lugar en el año 1986, como consecuencia de una intervención de urgencia llevada a cabo precisamente para valorar el grado de afección de las labores agrícolas en esta zona, en la que hacía tiempo que surgían noticias imprecisas de vestigios arqueológicos. Desde aquel momento, y hasta 1999, se sucedieron una serie de campañas arqueológicas promovidas por el Gobierno de Aragón.

Además, en 1992, 1997 y 2007 el Ministerio de Fomento y el Gobierno de Aragón promovieron varias actuaciones con el fin de eliminar la vegetación, consolidar los restos que se encontraban al descubierto y establecer ciertas condiciones de legibilidad de las estructuras que permitiesen su correcta comprensión.

En 2010 y 2013 se llevaron a cabo actuaciones para aumentar el conocimiento de algunos ámbitos de la villa y adecuarla en su conjunto. A partir de 2017, con la redacción del anteproyecto de actuaciones para la protección de la Villa Romana de La Malena, de los arquitectos Javier Ibargüen y Sergio Sebastián, el Gobierno de Aragón inició los trabajos de protección física y recuperación del conjunto.

MOSAICOS

Durante las excavaciones se han encontrado numerosos restos de interés histórico y artístico como fragmentos de elementos arquitectónicos, pinturas murales, esculturas y objetos en cerámica, vidrio o metal pertenecientes al ajuar doméstico, así como monedas de los siglos III-V, pero lo más destacado han sido los mosaicos, que constituyen uno de los conjuntos musivarios más importantes de Aragón, e incluso de España.

Entre todos los mosaicos del tipo opus tesellatum localizados en la villa sobresale, por su complejidad iconográfica y su impecable técnica, el mosaico de las Bodas de Cadmo y Harmonia, ubicado en la estancia nº 26 de la villa, y cuya restauración financió el Gobierno de Aragón en 2020. Desde el principio, la prioridad en las distintas fases de intervención ejecutadas en este Bien de Interés Cultural ha sido preservar y poner en valor el conjunto de mosaicos conservados in situ.

Se ha garantizado la protección de amplias zonas de la villa mediante un sistema de cubiertas y paramentos que recrean sus volúmenes originales y que permiten el correcto desarrollo posterior de todos los trabajos arqueológicos necesarios para ir descubriendo, investigando, documentando y, en última instancia, conservando y restaurando cada uno de los mosaicos que decoran las distintas estancias de la villa, para finalizar con su musealización y apertura a la visita pública.

CINCO FASES DE INTERVENCIÓN

Tras las cinco primeras fases de intervención, ejecutadas entre 2017 y 2026 por el Gobierno de Aragón, en las que se ha conseguido cubrir casi un 50 por ciento de la villa y restaurar cinco salas completas con sus respectivos mosaicos y restos de pinturas murales (26, 27, 33, 34 y 42), el proyecto presentado en febrero de 2026 a la convocatoria de ayudas del Programa del 2% Cultural del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana persigue la conservación-restauración de los dos únicos espacios que todavía no han sido objeto de intervención dentro del ala oeste, totalmente cerrada y protegida en la actualidad: las salas 1 y 25, que constituyen la mitad suroccidental del peristilo, y las salas 52 y 53, que conforman la exedra de esta zona de la villa.

Este objetivo se considera especialmente prioritario en este momento, ya que es inminente la apertura del ala occidental del yacimiento al público, a través de visitas libres y guiadas que partirán de un nuevo centro de visitantes, que ha sido construido de nueva planta en la fase V de intervención en el yacimiento, financiada con fondos europeos Next Generation UE gestionados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Por este motivo, la concesión provisional por parte del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de la ayuda solicitada, que asciende a 274.084,96 euros (el 45 por ciento del presupuesto total del proyecto presentado, cuyo importe es de 609.077,70 euros), garantiza la continuidad de los trabajos impulsados desde hace años en este yacimiento romano por el Gobierno de Aragón, que será la administración encargada de licitar el contrato, supervisar técnicamente los trabajos y también de aportar el 55 por ciento restante de los fondos (334.992,74 euros).

Los trabajos contemplados en el proyecto seleccionado provisionalmente plantean una intervención integral en los tres elementos diferenciados (pavimentos de mosaicos, estructuras murarias y pinturas murales) que componen cada una de las cuatro salas, a través de sucesivas fases que comprenden labores de documentación inicial, realización de análisis, pruebas y estudios previos, limpieza, consolidación, reintegración puntual, protección selectiva y documentación final, además de la elaboración de un plan de mantenimiento y conservación preventiva para el futuro.