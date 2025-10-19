Zaragoza acogerá el Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías en 2026

ZARAGOZA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Zaragoza ha sido elegida como sede del XIII Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías (JOHC), que se celebrará del 23 al 25 de octubre de 2026 bajo el lema 'La Fe, un Pilar Inmortal'. El evento congrega cada año a más de un millar de jóvenes cofrades de toda España, convirtiéndose en un espacio de convivencia, reflexión y fe compartida.

El anuncio se ha realizado durante la clausura del JOHC 2025 en Elche, donde una delegación de más de 120 cofrades zaragozanos ha defendido con entusiasmo la candidatura de la capital aragonesa. Con ellos ha estado presente la concejal delegada de Juventud, Ruth Bravo, quien ha resaltado el compromiso del Ayuntamiento de Zaragoza con el JOHC y, por ende, con la Semana Santa zaragozana y con los jóvenes como pilar fundamental de esta tradición que aúna fe y cultura.

Durante el evento, en el que se ha presentado a Zaragoza 'la Ciudad en la que todo sucede', se transmitieron palabras de agradecimiento, orgullo y compromiso con la comunidad cofrade por parte de la alcaldesa Natalia Chueca.

"Zaragoza, ciudad bimilenaria y mariana por excelencia, cuenta con una tradición de Semana Santa de más de 400 años, profundamente enraizada en su cultura y su gente", ha añadido Bravo en un discurso en el que ha puesto en valor el lema del congreso elegido por los jóvenes y por la Junta Coordinadora de Cofradías porque "simboliza la esencia de una juventud cofrade comprometida con su fe, su ciudad y sus tradiciones".

La candidatura es el resultado del esfuerzo de cientos de jóvenes cofrades que, con ilusión y compromiso, han trabajado durante meses para hacer realidad este sueño. "Cuando se confía en los jóvenes suceden cosas grandes", ha subrayado en el acto.

La concejal de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en valor que la capital "se convertirá en el 2026 en el epicentro de la juventud cofrade de España. Defendemos una identidad, una tradición y una fe que nos hace únicos. Los jóvenes cofrades sois el presente vibrante de nuestra ciudad".

MÉRITOS PARA SU ELECCIÓN

Los organizadores del JOHC han destacado que Zaragoza reúne todas las condiciones para acoger el XIII Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías: una ciudad hospitalaria, accesible y moderna, con un patrimonio histórico y religioso único, una amplia oferta cultural y gastronómica, y una infraestructura capaz de acoger grandes eventos con comodidad y seguridad.

El JOHC 2026 será una oportunidad única para que los participantes conozcan el patrimonio espiritual, histórico y artístico de Zaragoza, su calidad de vida y su riqueza cultural y gastronómica.

La organización cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, además de otras instituciones civiles y eclesiales, así como de comercios, asociaciones y entidades locales, que colaborarán activamente para garantizar una experiencia completa, segura y enriquecedora para todos los asistentes.

Durante el fin de semana del 23 al 25 de octubre de 2026, la capital aragonesa acogerá conferencias, actos religiosos, actividades culturales, momentos de convivencia y, sobre todo, la pasión compartida por la Semana Santa que une a miles de jóvenes en toda España.