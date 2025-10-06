Zaragoza adelanta cuatro años la implantación de la normativa UE en medir la calidad del aire

ZARAGOZA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza adelanta a 2026 la entrada en vigor de la directiva europea que exige en 2030 la implantación de planes y la recopilación normalizada de datos y mediciones de la calidad del aire para lo que se acomete una inversión global de casi 3 millones de euros.

"Tendremos renovadas todas las estaciones de calidad del aire a finales del año 2026, por lo tanto con esos equipos renovados cumpliremos esa directiva europea que entra en el año 2030", ha enfatizado la consejera municipal de Movilidad y Medioambiente, Tatiana Gaudes.

En rueda de prensa Gaudes ha incidido en que Zaragoza es una de las ciudades de España "con mejores niveles de calidad del aire" y se prepara para seguir siendo una referencia en esta materia con la futura transposición de la Directiva Europea 2024/2881 mediante un Real Decreto todavía en preparación y que será una realidad a finales del año próximo.

Esta normativa, además de establecer nuevos límites en cuanto a presencia de diferentes tipos de partículas, exige la implantación de equipos renovados para que las mediciones cumplan determinados estándares comunes y que los datos entre ciudades sean realmente comparables.

Tatiana Gaudes ha explicado que el Ayuntamiento acomete inversiones que rondarán los 3 millones de euros para adaptarse a estos nuevos estándares y que Zaragoza "siga siendo una referencia en materia de calidad ambiental".

Estas mejoras, muchas de ellas ya en marcha, se enmarcan también en el proyecto de que Zaragoza sea una de las primeras 100 ciudades climáticamente neutras en el año 2030.

Así, se trabaja en la renovación de la Red de Calidad del Aire, con la adquisición de nuevos equipos, con una partida presupuestaria de 624.310,00 euros. Entre ellos figuran analizadores de óxidos de nitrógeno (NOx), de ozono (O3), de partículas PM10 y PM2.5 y otros de benceno, amoniaco y sulfuro de hidrógeno (H2S).

OTROS APARATOS

También se van a adquirir cuatro cabinas intemperie de estaciones, dos controladores de las condiciones ambientales de las unidades de análisis y tres estaciones meteorológicas. Los analizadores de óxidos de nitrógeno, ozono y sulfuro de hidrógeno son importantes para evaluar la calidad del aire que se respira.

Además, se ha adquirido ya una unidad móvil de análisis, por importe de 112.530 euros, que permitirá cubrir un espacio de vigilancia y control que no está cubierto por estaciones fijas de medida, en puntos donde estas últimas no pueden llegar a instalarse de forma permanente, o en momentos puntuales que se considere adecuada su utilización.

Se podrán llevar a cabo campañas de medición programadas, o bien utilizarla en episodios de alta contaminación en diferentes puntos de la ciudad.

Este elemento será "especialmente útil" en la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que exige analizar y conocer la evolución de diferentes contaminantes atmosféricos con datos fiables y precisos.

Asimismo, ya se ha adjudicado nuevo contrato de mantenimiento y explotación de la Red de Calidad del Aire, por un importe de 405.108,00 euros anuales por un período de 4 años con posibilidad de un año de prórroga. Dicho contrato posibilitará no sólo mantener la red, sino realizar otras tareas complementarias que mejorarán la obtención de datos y el control real de las mediciones.

Entre ellas, figuran campañas de mediciones de benceno; la implantación de nuevo software de gestión de datos de la calidad del aire; mejoras en el equipamiento auxiliar de la Red de Calidad del aire como la instalación deshumidificadores, nuevos ordenadores y equipos de control remoto, entre otros.

OCHO ESTACIONES

Estas iniciativas en marcha tienen, como objetivo final, para la mejora de la calidad del aire bajo los preceptos que establece la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 en las 8 estaciones de análisis de la Red y la unidad móvil, que abarca desde la captación de muestra hasta la evaluación y gestión de los datos.

Esta acreditación es necesaria para garantizar la seguridad del dato, y que los datos que se registren sean fiables e incuestionables. Para ello, se tiene previsto licitar un contrato de servicios para coordinar las actuaciones necesarias y lograr la mencionada acreditación, con un presupuesto de licitación de 450.000 euros distribuidos a lo largo de 4 años.

PRECOZ 2.0, nueva herramienta de gestión

La herramienta fundamental en la que Zaragoza destaca sobre el resto de ciudades españolas es el nuevo Sistema de Predicción de la Contaminación Atmosférica, PRECOZ 2.0, actualmente en pruebas, que permite predecir episodios de contaminación con 48 horas de antelación, ofreciendo información calle a calle de los siguientes contaminantes: óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono, material particulado PM10 y PM2,5 y ozono.

Se trata de un Proyecto I+D para la optimización de la gestión de la calidad de aire desarrollado por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT.

Este sistema incluye una serie de modelos atmosféricos --meteorología y calidad del aire-- que cubren distintos dominios espaciales con una resolución espacial de hasta 5x5 metros cuadrados, por lo que la predicción de la contaminación se podrá hacer, prácticamente, calle por calle. Incluye simulaciones de cómo afectan sus edificios a la dispersión de los contaminantes.

CAMPAÑA DE LA ZONA DE BAJAS EMISIONES

En relación con el tema de la calidad del aire, Tatiana Gaudes ha anunciado que, después de las fiestas del Pilar, se va a iniciar una campaña informativa sobre la inscripción en el Registro de aquellos vehículos que no tengan etiqueta medioambiental de la DGT.

En rueda de prensa, Tatiana Gaudes ha explicado que "se trabaja la ZBE en positivo" para que sean zonas en consonancia con la regeneración urbana y por eso se apuesta por unidades móviles que ayuden a ver la contaminación y la calidad del aire.

En dicha campaña se informa de cómo los vecinos pueden sacar ese distintivo ambiental para entrar en la ZBE y para que sepan como registrarse en la página web del Ayuntamiento de Zaragoza 'www.zaragoza.es' para "tener el acceso en perfectas condiciones a partir de diciembre". Ha indicado que hasta la fecha hay una cien peticiones.