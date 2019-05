Zaragoza.- Asensio (CHA) no descarta entrar en un gobierno de coalición y crear alianzas también con la ciudadanía

Publicado 24/05/2019 11:40:58 CET

Propone bajar el precio del billete de autobús y tranvía a 25 céntimos para avanzar en la gratuidad del derecho social a la movilidad

ZARAGOZA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Chunta Aragonesista (CHA) a la Alcaldía de Zaragoza, Carmelo Asensio, ha asegurado que no descarta entrar en un gobierno de coalición, pero "siempre previo pacto de legislatura" y ha dejado claro que además de buscar acuerdos políticos también creará alianzas con la ciudadanía y el tejido social.

"Si hay una mayoría de izquierda, CHA posibilitará el Gobierno, pero sin cometer los errores del pasado. Hay que cerrar un acuerdo de investidura y si yo soy el alcalde será muy fácil porque tenemos experiencia y si el alcalde no es Carmelo Asensio hay que buscar una mayoría de izquierdas y lo intentaremos".

Ha dejado claro que en primer lugar habrá que llegar a un acuerdo con propuestas para la ciudad y luego analizar si ese apoyo se presta desde la oposición, "con colaboración" como este mandato, o si es más conveniente entrar a gobernar. "No descartamos ningún escenario".

El candidato de CHA ha señalado que mira "con envidia" el Ayuntamiento de Valencia dirigido por un alcalde de Compromis en un Gobierno formado también con PSOE y Valencia en Común. "Zaragoza ha sido un galimatías permanente con las broncas que ha generado ZeC, mientras que en Valencia se ha avanzado más en un gobierno de coalición".

Tras reiterar que no descarta esa coalición, ha puntualizado que "no se trata solo de ocupar un sillón. Primero las ideas porque los ciudadanos les piden que, "de una vez por todas, se lleguen a acuerdos en cosas importantes para la ciudad"

NO ESTÁ EN VENTA

"Zaragoza no está en venta", ha advertido, en alusión a los partidos de implantación nacional --PP, PSOE Cs y Podemos. "La Alcaldía la deciden los ciudadanos no en despachos y menos en Madrid. Es un mensaje para el PSOE porque temo que desde la semana que viene haya negociaciones y el Gobierno de España se decida a cambio de Gobiernos en autonomías y grandes ciudades, pero CHA no lo permitirá".

En caso de que el próximo gobierno municipal sea de partidos de la derecha, Asensio ha informado de que la oposición que ejercerá CHA "siempre será constructiva, no es el no por el no" y ha apostillado que ha demostrado que presenta alternativas.

"Si es un gobierno PP y Cs apoyado por la extrema derecha son otras palabras. Con CHA la extrema derecha no tendrá un gobierno en Zaragoza. Sería penoso y muy vergonzante que el pacto de la vergüenza de Andalucía se pueda dar en Zaragoza o en Aragón. Desde luego con el voto de CHA no se dará esa posibilidad".

ESLABÓN DE LA CADENA

En una entrevista concedida a Europa Press, Asensio ha reconocido que siente más responsabilidad al encabezar la candidatura frente a otras elecciones, para precisar que los retos se aceptan como vienen.

"Me ha tocado la suerte de encabezar la candidatura y hay que entenderlo como un eslabón más de una cadena de 33 años de historia del partido, de compromiso con la ciudad y de un trabajo muy bien hecho porque CHA es importante de parte de la transformación de la ciudad cuando ha tenido responsabilidad de gobierno (2003-2007) y seguimos ese legado marcado por la honradez y la valentía en las propuestas".

CHA puede ser determinante, como los dos últimos mandatos, para conformar mayorías de izquierda, pero Asensio ha precisado: "Nos presentamos para ganar con un proyecto muy ambicioso y valiente".

Tras observar que en Zaragoza no se han producido mayorías absolutas y que las encuestas auguran un pleno "muy fragmentado" en el que habrá que saber moverse, ha apuntado que "CHA ha demostrado que es capaz". "Nuestra ventaja es la credibilidad, experiencia y capacidad de establecer dialogo y acuerdos políticos".

A su parecer, los ciudadanos "conocen perfectamente" lo que es CHA y que este partido "no cambia de chaqueta" cuando está en el Gobierno o en la oposición. "Decimos lo mismo. Esa es la credibilidad y pocas formaciones lo pueden decir porque otras se han roto en mil pedazos y CHA es conocida y fiable para Zaragoza y los ciudadanos lo verán así y lo traducirán en votos el 26 de mayo".

Para Asensio, este mandato ha sido "un error" y ha agregado "el Gobierno de ZeC ha sido una experiencia fallida". Ha relatado que CHA dio los votos para la investidura del alcalde de ZeC, Pedro Santisteve, pero luego "han sido utilizados con prepotencia y soberbia". "Creo que ZeC no se ha enterado de que con 9 concejales de 31 está obligado a hablar y no solo que te apoyen en la investidura".

PARITARIO

El gobierno que formaría Asensio si fuera el alcalde sería "paritario y buscaría la alianza política, sobre todo con los ciudadanos y el tejido social basado en el diálogo y la complicidad permanente". "Eso es fundamental porque además de los acuerdos políticos también quiero acuerdos sociales y bajar a la calle y explicar a la gente qué y cómo lo vamos a hacer". "Me veo con la vara de mando y con la capacidad de hacerlo".

Sobre la composición de ese gobierno, el candidato ha explicado que dividiría la macroárea de Derechos Sociales y crearía una nueva de "desarrollo económico y humano, porque tienen que ir de la mano". Al respecto ha argumentado que generar empleo es fundamental, pero "ZeC no lo ha entendido" porque los comunes piensan que el ayuntamiento "es solo es limpiar calles, recoger basura y el alumbrado, pero hay mucho por hacer en fomento económico y empresarial".

Los servicios sociales es un área que reformaría para pasar a ser servicios preventivos y atender las necesidades de forma integral y no solo asistencial. "Ese cambio integral ZeC no ha sabido hacerlo".

El paro es uno de los principales problemas con 37.000 desempleados en la ciudad y casi 150.000 personas en situación de riesgo de exclusión social. "Significa que hay que reforzar las políticas de atención a la gente".

El urbanismo y la definición de la ciudad del futuro pasa por disponer de medios económicos y humanos y "tener cabeza" ha agregado para declararse partidario de recuperar equipamientos y edificios vacíos en la ciudad existente y crear planes de barrio. Atender la ciudad de la periferia, como Valdespartera, Parque Goya o Arcosur, también entra sus prioridades.

La sostenibilidad es "clave" para CHA y uno de los grandes retos es el modelo de movilidad que pasa por la intermodalidad. Una forma "muy positiva" de combatir el cambio climático es cambiar el modelo de movilidad, mediante la implantación de la Línea 2 del tranvía con una "fórmula similar" a la de la Línea 1 y extender ésta al Hospital Royo Villanova, a los barrios del sur, el aeropuerto, y Plaza, además de mejorar y ampliar la red de autobuses urbanos. "Eso es clave".

TARIFA 25

Para que la sostenibilidad sea asequible para todos los ciudadanos tiene que ser accesible, ha dicho Asensio y, para ello plantea la tarifa 25, que es "pionera y la bomba". Supondría bajar el precio del billete de autobús y tranvía a 25 céntimos para que haya menos vehículos privados y facilitar la transición al modelo de ciudad sostenible y asequible.

"La movilidad es un derecho ciudadano irrenunciable y hay que transitar a esa garantía de la movilidad de muchas ciudades que han apostado por la gratuidad del transporte público como Melbourne (Australia) Luxemburgo o Riga (Letonia).

Para sufragar la tarifa 25, que tiene un coste estimado de 25 millones de euros, ha reconocido que la colaboración publico privada es importante pero, sobre todo, un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y la Diputación de Zaragoza con la participación del Consorcio Metropolitano de Transporte, además de fondos de la UE y recursos propios municipales.

Esos recursos propios se podrían obtener del IBI a grandes empresas a las que "se les podría incrementar con el principio de quien contamina paga y quien más puede más aporta a la tributación".