Zaragoza busca 16 jóvenes creadores de contenido para difundir las actividades - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza busca jóvenes para este curso 2026-2027 que quieran ser creadores de contenido para comunicar y difundir todas las actividades y proyectos que impulsa el Servicio de Juventud para la población joven de la ciudad.

Esta segunda convocatoria llega después del éxito de la primera edición del pasado curso, en la que participaron 16 creadores.

La concejal de Juventud del Ayuntamiento, Ruth Bravo, ha apuntado que estos perfiles han sabido transmitir con cercanía, frescura y, en el mismo lenguaje que sus amigos, las actividades del Ayuntamiento, llegando a mucha más gente. "Lo han hecho de maravilla y queremos seguir contando con ellos", ha afirmado.

Porque, ha añadido, "nadie conoce mejor que los jóvenes los formatos, los lenguajes y las redes en las que se mueven a diario". "La primera edición nos demostró que contar con jóvenes creadores de contenido funciona y que fueron capaces de comunicar las propuestas del Ayuntamiento de una manera cercana, natural y auténtica", ha indicado.

Por ello, este curso damos un paso más y ampliamos la propuesta con específicas. En concreto, se ofrecen 8 plazas para creadores de contenido y 8 específicas para podcast y videopodcast.

Para participar, sólo hay que estudiar o estar empadronado en la capital aragonesa y tener entre 16 y 25 años. El plazo de inscripción está abierto hasta el 20 de octubre y se puede presentar la solicitud de forma telemática mediante la web municipal.

Para ello, será necesario tener un certificado electrónico o el sistema Cl@ve Permanente. Las solicitudes deberán incluir el curriculum y un vídeo de presentación de una duración máxima de 2 minutos.

Este año se ha incrementado también la cuantía única que reciben a cambio de esta labor, al pasar de 800 euros a 935 euros. Además de la compensación económica, participar en este programa supone toda una experiencia y aprendizaje para los chicos y chicas, que asumen nuevas responsabilidades, al tiempo que conocen a otros jóvenes de su edad.

"Este programa es también una oportunidad para adquirir experiencia, asumir responsabilidades, aprender y trabajar junto a otros jóvenes", ha recalcado.

Con el objetivo de explicar el programa a los jóvenes interesados, el Ayuntamiento realizará cuatro sesiones informativas en el Túnel el jueves 1 de octubre, a las 16.30 y a las 19.00 horas, y el martes 6 de octubre en La Azucarera a las 9.00 y 12.00 horas.

Por otro lado, para cerrar la primera convocatoria, el Ayuntamiento ha organizado una última sesión para los creadores del pasado curso, que tendrá lugar el 24 de septiembre en La Azucarera.

Se puede acceder a más información en la web 'https://www.zaragoza.es/sede/portal/juventud/creadores-de-co...'.