Zaragoza busca 30 candidatos para crear el primer laboratorio de participación joven

ZARAGOZA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ofrece a los jóvenes un ocio saludable y programar actividades atractivas que despierten su interés para lo que quiere contar con ellos, escuchar sus buenas ideas y diseñar con ellos las políticas de juventud para lo que busca 30 candidatos que se presten a participan.

Con esta finalidad, la Concejalía dirigida por Ruth Bravo, ha lanzado una convocatoria para crear el 'LAB', el primer laboratorio de participación joven que cuenta con un presupuesto de 21.000 euros y la previsión de convertirse en un experiencia pionera en España.

En concreto, se buscan candidatos, de entre 16 y 30 años, con ganas de participar y aportar en las sesiones previstas durante el curso escolar, que se celebrarán los miércoles en la Azucarera. A cambio, los seleccionados recibirán una ayuda de 700 euros.

Bravo ha presentado en el espacio de Zaragoza Joven el que es uno de los proyectos estrella de la Concejalía de Juventud en este mandato, aunque el camino se inició hace cuatro años, siguiendo la Estrategia Joven 2030, y se ha desarrollado en diferentes fases.

La primera fue el proceso participativo que se impulsó a través de la Plataforma Idea Zaragoza y una encuesta telefónica, junto a un trabajo de reflexión de los propios técnicos del Servicio.

A ello se sumó el trabajo del 'Zaragoza Joven Meet' celebrado en El Túnel el pasado mes de mayo, un encuentro donde los jóvenes y las entidades definieron los retos y ahora, con todo este aprendizaje acumulado, se pone en marcha el LAB, un espacio de creación permanente, donde los jóvenes trabajarán conjuntamente con el equipo de Zaragoza Joven.

"Este programa nace de la convicción de que era necesario superar los modelos de participación puntuales y esporádicos ligados a los antiguos planes jóvenes y avanzar hacia una participación continua, estructurada y viva, que dé voz a los jóvenes de Zaragoza de una manera permanente y constante", ha comentado Bravo, quien ha señalado que este proceso se llevará a cabo con fórmulas innovadoras y creativas.

ÁREAS DE TRABAJO

Los trabajos del LAB versarán sobre cuatro asuntos que preocupan y afectan a los jóvenes del siglo XXI y, entre los que no falta, la "emancipación y vida independiente" para acompañarles en este momento decisivo y la "tecnología" que impregna su vida diaria y estudiantil, además de su futuro profesional.

Estas dos áreas se completan con 'ocio y cultura' para ofrecer alternativas saludables y enriquecedoras, y el bloque de 'Información juvenil'.

El periodo de trabajo comenzará en noviembre y se extenderá hasta junio de 2026, de tal forma que los jóvenes seleccionados se comprometen a mantener una colaboración continuada y estable durante este tiempo, y a participar en las tres sesiones ordinarias que se celebrarán al mes, los miércoles de 17.30 a 19.30 horas.

Las solicitudes se presentarán de forma telemática mediante la web municipal y los candidatos deberán responder a un formulario --publicado también en la web-- sobre su motivación para formar parte del LAB, sus intereses y aficiones, y plantear un proyecto que le gustaría crear para Zaragoza Joven.

"El LAB es mucho más que un proyecto, es una apuesta por escuchar, implicar y construir junto a la juventud zaragozana. Queremos crear un espacio donde las ideas, el diálogo y la creatividad se convierten en motor de las políticas públicas de juventud", ha expresado Bravo, quien ha recalcado que el Gobierno apuesta por un modelo participativo "más abierto e innovador" y, sobre todo, "permanente".