Zaragoza celebra el Día de la Lengua Materna con cine, poesía y música en aragonés y catalán de Aragón

La escritora Merche Llop; el diputado de Archivos y Bibliotecas de la DPZ, José Manuel Latorre; el director general de 'MyCulture+', Alessandro Pisu; y Alejandro Pardos, representante del Rolde de Estudios Aragoneses.

ZARAGOZA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha programado diversos actos para conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna, que incluirán cine, música y poesía en aragonés y catalán de Aragón, y la presentación de 'MyCulture+', una plataforma nacida en Cerdeña para promocionar las creaciones audiovisuales en lenguas minoritarias.

La programación, que ha comenzado este jueves y seguirá este viernes y la próxima semana, se ha presentado esta mañana en la DPZ con la presencia del diputado delegado de Archivos y Bibliotecas, José Manuel Latorre; el director general de 'MyCulture+', Alessandro Pisu; la escritora y activista Merche Llop; y Alejandro Pardos, en representación del Rolde de Estudios Aragoneses.

Latorre ha indicado que este es el tercer año que la DPZ es la única institución aragonesa que defiende "con vehemencia" la importancia del aragonés y el catalán de Aragón frente al "olvido institucional", como el Gobierno autonómico, que "maltrata a las lenguas minoritarias".

Los actos con motivo del Día de la Lengua Materna han empezado este jueves, con la lectura de un poemario de Merche Llop, 'Incinerar el mito' --'Cremar o mito' en aragonés e 'Incinerar el mite' en catalán--, que también ha sido traducido al asturiano, al euskera, al aranés y el gallego. "Soy aragonesa y hablo catalán", ha reivindicado la autora, quien ha aseverado que ha sido "difícil" publicar exclusivamente en estas lenguas porque las editoriales son reticentes, a no ser que las obras ganen algún premio.

El diputado ha destacado la importancia de una educación multilingüe porque ayuda a crear sociedades inclusivas y a preservar las lenguas "no dominantes, minoritarias e indígenas". "Es una piedra angular para lograr un acceso equitativo a la educación y a las oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas", ha remachado.

Ha recordado que la institución provincial creó el año pasado un premio a la creación literaria en lengua aragonesa, que este año se desgaja en dos --uno de poesía y otro de narrativo--.

UNA PLATAFORMA AUDIOVISUAL DE LENGUAS MINORITARIAS

En cuanto a los actos, la sede zaragozana de la Fundación Caja Rural de Aragón acogerá este viernes, a las 19.00 horas, la presentación de 'MyCulture+', una empresa de distribución cinematográfica con una plataforma dedicada a la difusión de trabajos audiovisuales en lenguas minoritarias.

Tras el preámbulo, se estrenarán tres cortometrajes subtitulados en aragonés: 'Jaime I, Conquistador', 'Ferrández de Heredia, entre armas y libros' y 'El Vidal Mayor, una historia rocambolesca', dirigidos los dos primeros por la cineasta Vicky Calavia y el tercero, por Isabel Soria.

Alessandro Pisu ha presentado la iniciativa 'MyCulture+', que nace en Cerdeña hace aproximadamente 15 años a raíz de una experiencia en el Festival Internacional de Cine Babel, que gira en torno a las lenguas y culturas minoritarias. Allí se dan cuenta de que esas películas, pese a su éxito en esas citas, "enseguida desaparecen", al no encontrar cobijo en las grandes plataformas como Netflix o Amazon, a lo que responden: "Hagámoslo nosotros".

Así, en un momento en el que el consumo audiovisual es "mayor que nunca", ese consumo va a acompañado de "mayor presencia que nunca de las lenguas dominantes", mientras las minorizadas "se quedan atrás" al no llegar a las redes sociales, las plataformas de 'streaming' y otros medios.

Es hace dos años cuando el proyecto logra consolidarse, hasta contar en la actualidad con más de un centenar de títulos, sobre todo cortometrajes y documentales, pero incluso dos películas de animación que cuentan la historia de la isla de Cerdeña, y continúa en expansión, para lo que buscan tejer redes en distintos territorios, motivo por el que llegan ahora a Aragón.

El catálogo recoge trabajos en alrededor de 20 idiomas, entre los que destaca, por cercanía, el sardo, y ahora la plataforma negocia la incorporación de una cuarentena de títulos en aragonés y la posible creación de un canal específico en esta lengua.

LAS LENGUAS MAYORITARIAS REPRODUCEN 'CLICHÉS'

Sobre las temáticas, Alessandro Piru ha apuntado que las grandes producciones tienden a caracterizar a las comunidades minoritarias "de una manera muy sectorial". Por ejemplo, en el caso de Cerdeña, abundan clichés como lugar de vacaciones, de sol, de producción de quesos donde "estamos ahí acariciando a nuestra cabra cerca de la orilla de la playa", presentando a la comunidad sarda de una manera que "generalmente no se corresponde con su verdadera forma de ser", obviando cuestiones relevantes como las injusticia sociales o el porqué la industrialización no cuajó en esta isla italiana.

Las lenguas mayoritarias, por tanto, suponen "un arma de doble filo" ya que, a la vez, "copan el mercado" y "suelen tender a no ser muy generosas con las comunidades minoritarias".

"Estamos consiguiendo que las lenguas minoritarias no sólo tienen un futuro, sino que pueden jugar un rol fundamental para el futuro de nuestras comunidades, que tienen una historia larga", ha explicado el director general de 'MyCulture+', a la vez que ha recordado que en Europa hay entre 40 y 50 millones de personas que hablan una lengua diferente a la oficial o dominante.

"Tenemos medios, la producción, también la digitalización de ese mercado, que ofrece muchas herramientas", ha añadido Alejandro Pardos, del Rolde de Estudios Aragoneses, quien ha apostado también por fomentar el subtitulado para promover estas lenguas minoritarias.

En el caso de los documentales que se van a proyectar este viernes, Pardos ha incidido en que se trata de personas históricos --Ferrández de Heredia, el Vidal Mayor y Jaime I 'el Conquistador'-- que son "una pieza fundamental para nuestra idiosincrasia, nuestra historia, nuestra forma de ser jurídica", por lo que "qué mejor que hacerlo en la propia lengua de esos personajes" para ofrecer "una imagen más fiel y más cercana a la realidad de lo que pudieron vivir".