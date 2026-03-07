Zaragoza.- La DPZ proyecta el documental 'Mujeres de tierra y cielo'

Cartel del evento. - DPZ.

La Diputación de Zaragoza (DPZ) se suma a la celebración del Día Internacional de la Mujer con un acto que tendrá lugar el próximo lunes, 9 de marzo, en el que se proyectará el documental 'Mujeres de tierra y cielo'.

Comenzará a las 18.00 horas en el antiguo salón de plenos con entrada libre hasta completar el aforo y contará con la presencia de la coordinadora estratégica del año internacional de la agricultora en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Mariola Costa, y la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), Carolina Llaquet.

'Mujeres de tierra y cielo' es el primer largometraje documental producido por Fademur. Recoge tres años de trabajo acompañando, formando y apoyando a más de 1.000 mujeres rurales emprendedoras en el marco del Plan Allen Rural, desarrollado en todo el país impulsado por Fademur para fortalecer el emprendimiento en el medio rural.

El documental es una herramienta audiovisual de sensibilización, transformación y reconocimiento del papel de las mujeres rurales en el desarrollo sostenible del territorio.

Se trata de un largometraje documental social basado en testimonios reales y seguimiento de proyectos empresariales rurales liderados por mujeres en el medio rural. Pone rostro y voz al cambio que ya está en marcha en el medio rural a través de historias reales narradas desde la emoción. Entre las protagonistas destacan Natalia Laínez y Lucía Ibañez , impulsoras de 'Abejas del Moncayo' en Talamantes, ejemplo de profesionalización apícola y formación.