Zaragoza, finalista de los European Capitals of Small Retail 2026 Awards como ciudad visionaria con el comercio

Compras en comercios del Paseo de la Independencia de Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los European Capitals of Small Retail 2026 Awards acaban de designar a Zaragoza como una de las tres finalistas en la categoría de Ciudades Visionarias en Europa, junto a Barcelona y Utrech.

Además del reconocimiento que las entidades y los propios profesionales autónomos y las pymes, así como los clientes, están mostrando hacia las políticas de apoyo al pequeño comercio por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, ahora la Unión Europea se suma con la consideración de finalista entre cientos de propuestas en la primera edición de unos premios que, precisamente, vienen a valorar esa labor de vertebración socioeconómica.

Las tres ciudades acudirán el próximo 28 de enero a Bruselas para defender sus candidaturas. Tal y como explica la propia Unión Europea, esta preselección refleja el firme compromiso de la ciudad en fomentar ecosistemas de pequeño comercio vibrantes y resilientes.

Una vez conocida la noticia este viernes, el consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, ha asegurado que "la candidatura como tal, que defenderemos con una cantidad muy sólida de argumentos en Bruselas, es ya un premio de por sí, ante la presencia de multitud de ciudades de mayor tamaño y de renombre que se presentaron en esta categoría", valora.

"Para el Gobierno de Natalia Chueca es un enorme respaldo al trabajo que nos propusimos durante este mandato y que, en dos años y medio ha ofrecido excelentes resultados a nuestros autónomos, pymes y microempresas", considera.

Ahora, las ciudades están invitadas a la ceremonia en la que deberán presentar un programa de actividades que se desarrollen durante un año y cuya realización se pondrá en marcha en febrero del próximo año.

El jurado evaluará los logros en el apoyo al pequeño comercio y valorará la solidez y viabilidad del programa de actividades propuesto para 2026.

Esta categoría en la que se ha incluido a Zaragoza comprende a ciudades de gran tamaño, con más de 250.000 habitantes, que cuentan con estrategias innovadoras y de futuro, y que priorizan el pequeño comercio para construir un porvenir sostenible y próspero en distintos niveles.

En caso de resultar ganadora, este galardón supondrá ostentar durante un año ese título de Ciudad Visionaria, participando en foros europeos especializados en distintos formatos a nivel europeo y una promoción de las actividades de Zaragoza en el continente.

Para construir esta candidatura, el Ayuntamiento de Zaragoza ha expuesto todos los elementos que componen, a día de hoy, las políticas en beneficio de la modernización, la competitividad y el progreso de los negocios locales.

'Volveremos', como programa insignia, encabeza esta serie de acciones municipales que se resumen en las diferentes líneas de ayuda a estos profesionales, con más de 8,5 millones de euros anuales, la conexión de los comercios y también de los mercados de abastos de la Ciudad con sus vecinos a través de las dinamizaciones comerciales que se realizan durante el año Y la creación de la Oficina de Impulso al Autónomo, como aspectos más destacados.