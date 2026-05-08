Zaragoza financia con fondos UE inversiones ejecutadas con el consorcio de transportes por 7,6 millones

La consejera municipal de Medioambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado una adenda al convenio que el ayuntamiento tiene suscrito con el Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Zaragoza (CTAZ) para financiar proyectos de movilidad sostenible ya ejecutadas por el consistorio por importe de 7,6 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE por medio de los fondos Next Generation EU.

La consejera municipal de Medioambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, ha explicado que esta adenda, que además está ratificada también por el Gobierno de España permitirá que la ciudad "va a poder recibir fondos europeos hasta un valor de 7,6 millones de euros por proyectos que ya se han ejecutado y que van en la línea de transformación de los componentes 1 y 6 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE.

En este contexto, el Ayuntamiento de Zaragoza ya ha ejecutado y abonado determinadas actuaciones que cumplen los requisitos exigidos por la normativa europea. El nuevo convenio permitirá articular jurídicamente la transferencia de esos fondos al Consistorio, además de establecer las obligaciones de justificación, seguimiento, control y verificación exigidas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

La propuesta subraya que el acuerdo cumple con todos los requisitos previstos en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, al tratarse de un convenio de colaboración entre administraciones públicas que no implica cesión de competencias ni tiene naturaleza contractual.

Desde el punto de vista económico, el documento precisa que el convenio no supone nuevos compromisos de gasto para el presupuesto municipal, ya que su finalidad es canalizar ingresos derivados de actuaciones ya ejecutadas y previamente financiadas por el Ayuntamiento.

"Es una buena noticia porque revela que la colaboración institucional entre dos administraciones permite que los fondos europeos lleguen a la ciudad", ha elogiado Gaudes.

ACTUACIONES

Este dinero que ya ha invertido el Ayuntamiento de Zaragoza y que ahora se recuperará se ha destinado para hacer carriles mas calmados dentro de la estrategia de movilidad iniciada el pasado mandato y que continúa en esa transformación urbanística para crear zonas "mas amables, pacificadas y de mayor beneficio para los peatones", ha descrito.

Muchas de estas actuaciones han sido carriles-bici; otras pacificaciones de vías a 30km/h, o mejora de aceras que revela el "buen camino de un Gobierno municipal que invierte todos los recursos para que la ciudad esté más verde y transitable, además de la capacidad de ponernos de acuerdo las instituciones".

Al respecto, Tatiana Gaudes ha avanzado que las vías de colaboración con otras instituciones "están abiertas y si hay oportunidad se solicitarán más fondos".

Desde que la Unión Europea habilita estos fondos el Ayuntamiento de Zaragoza ha logrado financiar 68 autobuses eléctricos de la primera convocatoria a los que se han sumado otros 40 en la segunda fase, otros dos autobuses eléctricos turísticos y carriles bici ejecutados por el Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Zaragoza como el que une el polígono de Malpica con La Puebla de Alfindén.

Los proyectos en los que Zaragoza ha presentado en concurrencia competitiva ha sido la ciudad que "mejor resultados ha obtenido" como las dos fases de la electrificación de los autobuses, que "revela la capacidad y rapidez del Gobierno municipal en proyectos financiables y la propia ejecución de esos fondos UE, que en estos tres años se ha presentado de forma continua en distintas áreas".

Otras actuaciones acometidas con fondos UE son la reforma de las calles Santiago Lapuente, Osa Mayor; la avenida Cataluña, con casi 2,5 millones, la calle Manifestación con un importe de 527.000 euros; y la avenida Navarra con 1,3 millones.