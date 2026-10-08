Zaragoza hace historia y se convierte en Capital Verde Europea 2028

ZARAGOZA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza ya es oficialmente Capital Verde Europea 2028. La ciudad ha sido elegida esta noche por el jurado internacional del premio que concede cada año la Comisión Europea a una ciudad que destaca por sus políticas ambientales, su compromiso con la sostenibilidad y su capacidad para avanzar hacia un modelo urbano más saludable, resiliente y respetuoso con el medio ambiente.

La candidatura zaragozana se ha impuesto en la fase final del certamen a Aalborg (Dinamarca), Bielsko-Biala (Polonia), Kosice (Eslovaquia) y Oporto (Portugal), después de haber superado una primera evaluación técnica realizada por un panel independiente de expertos y la presentación final ante el jurado celebrada el día 7 de octubre en Guimarães (Portugal).

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha destacado que este reconocimiento "sitúa a Zaragoza en la élite europea de las ciudades comprometidas con la sostenibilidad" y supone un reconocimiento al trabajo desarrollado durante los últimos años para hacer de la ciudad un espacio más verde, saludable, accesible y preparado para afrontar los retos del cambio climático. "Este premio es de toda Zaragoza. Es el resultado del trabajo de las instituciones, las empresas, la universidad, las entidades sociales y, sobre todo, de una ciudadanía que ha demostrado que quiere una ciudad mejor y más sostenible", ha señalado.

La designación supone además un hito para Zaragoza, que ya había intentado participar en esta selección en 2009, 2011 y 2014, pero que por primera vez ha conseguido situarse entre las cinco ciudades finalistas y, finalmente, hacerse con el título europeo. Zaragoza es, además, la única ciudad española que había llegado a la fase final del premio en esta edición.

ACTIVIDADES EN EL AÑO 2028

El título de Capital Verde Europea permitirá a Zaragoza desarrollar durante 2028 un amplio programa de actuaciones y actividades en cooperación con la ciudadanía y los diferentes agentes de la ciudad. La Comisión Europea acompaña el reconocimiento con un premio económico de 600.000 euros destinado a implementar la estrategia de la ciudad.

La designación llega, además, en un momento de especial proyección internacional para Zaragoza, que ha sido reconocida como Ciudad Europea del Deporte 2027 y recibió el Premio Ciudad Accesible 2026 de la Comisión Europea. La ciudad forma también parte de las primeras 100 ciudades climáticamente neutras de la Unión Europea para 2030. "Zaragoza no empieza hoy su transformación verde: lleva años trabajando en ella. Pero este reconocimiento nos da una responsabilidad y una oportunidad extraordinarias para seguir avanzando, compartir lo que hacemos con Europa y aprender también de otras ciudades", ha subrayado la Natalia Chueca.

Con la elección de Zaragoza como Capital Verde Europea 2028, la ciudad se convierte durante todo ese año en un escaparate europeo de buenas prácticas ambientales y en un punto de encuentro para compartir soluciones urbanas, reforzando una transformación que tiene como objetivo último mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Tal y como había explicado este miércoles la alcaldesa, lo más importante será "seguir mejorando la notoriedad el posicionamiento de la ciudad a nivel internacional. Hemos presentado una batería de150 acciones para llevar a cabo, desde pequeños proyectos a iniciativas más grandes, como el Vive Latino o Ebro Vivo, para recordar los 20 años de la Exposición Internacional de 2008".

La alcaldesa ha destacado la necesaria involucración de toda la ciudadanía "en este proyecto ilusionante, sumando también pequeñas acciones cotidianas que llegarán a todos los vecinos, desde los centros escolares a las personas mayores".

En concreto, dentro del proyecto presentado, se ha tenido en cuenta que la Comisión Europea valora de forma especial las acciones nacidas de alianzas público-privadas con un gran impacto en la población y con capacidad de acercar la Unión Europea al resto del mundo. Un ejemplo de ello es el Festival Vive Latino, que responde plenamente a ese enfoque: es una colaboración público-privada de gran alcance ciudadano y, como uno de los grandes festivales de música latina de Europa, actúa además como puente cultural entre Europa y América Latina. Por ese motivo se ha escogido como una de las propuestas de acción de la candidatura.

El objetivo planteado con la consecución de la Capitalidad Verde es que, la compra de cada abono o entrada al Festival Vive Latino incluirá la plantación de un árbol para la ciudad, reafirmando así el compromiso medioambiental tanto de la ciudad como del propio festival y sus promotores.

DATOS OBJETIVOS QUE HAN DADO EL ÉXITO A ZARAGOZA

Los datos aportados por Zaragoza al proceso de evaluación han mostrado los avances significativos de la ciudad en varios ámbitos. En calidad del aire, la ciudad registra una exposición media ponderada a PM2,5 de 9,79 microgramos por metro cúbico, situada entre el 20% de los valores más bajos de Europa, mientras que en 2025 todos los contaminantes se mantuvieron por debajo de los valores límite de la Unión Europea. La red municipal de calidad del aire cuenta con ocho estaciones.

En materia de agua, el consumo doméstico se situó en 100,4 litros por habitante y día en 2024, mientras que el consumo total ha descendido desde los 105 hm3 anuales de los años ochenta hasta los 61 hm3 actuales. El 99% de la población está conectada a la red de saneamiento y el 99,5% del agua residual recibe tratamiento terciario.

La biodiversidad y las zonas verdes constituyen otra de las fortalezas de la candidatura. El 27% del término municipal está protegido, con 12 espacios de la Red Natura 2000 que suman 35.978 hectáreas, y el 76,5% de la población vive a menos de 300 metros de una zona verde pública de más de 5.000 metros cuadrados. El Bosque de los Zaragozanos contempla la plantación de 700.000 árboles.

También destaca la evolución de la gestión de residuos, con una reducción del 15,93% de la generación total entre 2018 y 2025, hasta las 287.063 toneladas, y una recogida separada que alcanza al conjunto de la población.

La candidatura incorpora asimismo proyectos como la biorrefinería CIRCULAR BIOCARBON y REDOL, identificados por el panel como ejemplos del progreso alcanzado en economía circular.

En la lucha contra el cambio climático, Zaragoza ha reducido sus emisiones un 25% entre 2005 y 2019 y un 31% por habitante. La ciudad cuenta con un objetivo de reducción del 80% en 2030 a través del Climate City Contract y el Mission Label, además de un plan de adaptación compuesto por 47 medidas en nueve áreas, todas ellas con indicadores de seguimiento.