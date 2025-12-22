Zaragoza impulsa dos acciones solidarias en Nochebuena para familias vulnerables y personas mayores que viven solas

Imagen de la acción solidaria llevada a cabo el año pasado. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha organizado, con motivo de las fiestas navideñas, dos acciones solidarias destinadas a acompañar y apoyar a quienes más lo necesitan en unas fechas especialmente señaladas: la preparación de 200 cenas de Nochebuena para familias vulnerables y una comida de gala, en el centro de convivencia Laín Entralgo, para personas mayores que viven solas.

La primera de estas iniciativas se desarrollará el martes 23 de diciembre. La concejal delegada del Mayor, Paloma Espinosa, formará parte del equipo que se encargará de elaborar, en las instalaciones de la Fundación La Caridad, un total de 200 cenas de Nochebuena, que serán recogidas ese mismo día por las familias beneficiarias.

Esta acción cuenta con la colaboración de numerosas entidades y empresas de la ciudad, que han querido sumarse con la donación de productos y recursos.

El menú incluye distintos productos de picoteo aportados por el Grupo Peñita, Grupo Mestisso, Bodegas Almau, Doña Casta y la Asociación de Empresarios del Tubo, con conservas variadas.

El primer plato, un arroz con verduras, ha sido donado por Mercadona, mientras que el segundo plato, un estofado, se elabora con productos cedidos por la Asociación de Comerciantes del Mercado Central.

La repostería corre a cargo del Grupo Granier Zaragoza y Martín Martín, las bebidas han sido facilitadas por Coca-Cola, y la Asociación de Comerciantes Chinos ha colaborado con los tuppers y un pequeño detalle para las familias.

COMIDA DE GALA PARA PERSONAS MAYORES

Por otro lado, desde la Concejalía del Mayor y el Área de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza se ha organizado para el 24 de diciembre una comida de gala dirigida a personas mayores que viven solas, con el objetivo de que puedan disfrutar de una jornada de compañía y celebración en Navidad.

El encuentro tendrá lugar en el centro municipal de convivencia Lain Entralgo, con la asistencia de 100 personas. El menú previsto incluye tosta de brioche con crema de setas como aperitivo, sopa de gallina de campo con crujiente de jamón y picadillo de huevo duro, redondo de pavita relleno de ciruelas y piñones en salsa de cebolla con fondo de vino blanco, y tarta de mousse de turrón con helado de nata. La comida estará acompañada de vino tinto y blanco, y cava de Aragón para el brindis.

Tras el almuerzo, los asistentes podrán disfrutar de un baile con la actuación de Rudy Vistel. Para la organización de esta acción, el Ayuntamiento de Zaragoza ha contado con la colaboración de las empresas Atenzia, Sanivida y Senior Servicios Integrales, encargadas de contactar con las personas participantes, y con la aportación de la Denominación de Origen Campo de Borja y de Bodegas Almau, que han donado los vinos, y taxistas de la ciudad que se encargarán de los desplazamientos.

Asimismo, el menú será confeccionado y servido por Gambaru, una asociación que nació a partir de un taller de cocina desarrollado en el Albergue Municipal dentro del Plan de Primera Oportunidad impulsado por el Ayuntamiento para la inserción social de personas sin hogar, y que ha ido creciendo hasta crear su propio servicio de catering, convirtiéndose en un ejemplo de inclusión y oportunidades a través del empleo.

Con estas dos acciones, el Ayuntamiento de Zaragoza reafirma su compromiso con la solidaridad, la cohesión social y el acompañamiento a las personas más vulnerables durante la Navidad.