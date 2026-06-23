Zaragoza: Jóvenes y mayores reivindican el valor del aprendizaje intergeneracional en Puerto Venecia

Archivo - Centro Comercial Puerto Venecia. - SIMON GARCIA/PUERTO VENECIA - Archivo

ZARAGOZA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Comercial Puerto Venecia ha acogido una campaña centrada en el valor del aprendizaje entre generaciones, en un momento en el que la inteligencia artificial ocupa buena parte de la conversación social y tecnológica. Bajo el nombre 'Inteligencia Generacional', la iniciativa, impulsada por la empresa CBRE, ha invitado a reflexionar sobre aquello que se transmite entre personas de distintas edades: la experiencia, la memoria, la intuición, la escucha y la capacidad de resolver situaciones cotidianas desde el diálogo.

La campaña ha contado con un test interactivo sobre habilidades intergeneracionales que ha generado 14.675 respuestas a nivel nacional, ha informado el centro comercial.

Puerto Venecia ha liderado la participación dentro de esta iniciativa, con 1.475 respuestas registradas y más de 101.000 visualizaciones en los contenidos vinculados a la acción en redes sociales.

El test planteaba diferentes situaciones del día a día a personas de varias generaciones --Baby Boomers, Generación X, Millennials y Generación Z--, con preguntas relacionadas con problemas cotidianos como la caída de la conexión wifi, la falta de un sacacorchos o la reacción ante un correo electrónico sospechoso recibido por una persona mayor.

A través de estas escenas, la campaña buscaba analizar cómo cada generación responde ante pequeños retos diarios y qué papel tienen la paciencia, el humor, la experiencia o la resolución práctica en la toma de decisiones.

ENFOQUES SIMILARES

Los resultados han puesto de manifiesto que, más allá de las diferencias generacionales, las respuestas tendían a coincidir en enfoques muy similares.

Frente a soluciones más automáticas o impersonales, los participantes priorizaron respuestas basadas en la calma, el acompañamiento y la conexión humana.

Por perfiles, los Millennials, con un 34,9%, y la Generación X, con un 32,2%, fueron los grupos más activos en el test, que contó además con una participación mayoritaria de mujeres, situada entre el 70% y el 78% según la generación.

En el marco de la campaña, Puerto Venecia ha acogido también un encuentro intergeneracional en 'Le Petit Croissant', con la participación de las 'influencers' Las Abuelas Viajeras y jóvenes estudiantes de marketing de CPA Formación.

La sesión, dinamizada por el director de Formación Alto Impacto, Alfonso San Juan, ha propuesto diferentes dinámicas de conversación y aprendizaje compartido para poner en común la mirada de jóvenes y mayores ante situaciones cotidianas.

Durante la actividad, los participantes han compartido experiencias, resolvieron retos prácticos y reflexionaron sobre la importancia de escuchar y aprender de personas de otras edades.