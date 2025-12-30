Zaragoza mantiene en 2026 las tarifas de transporte e incluye una nueva bonificación para personas con discapacidad

Archivo - Validadora en mitad de un autobús de Zaragoza, modelo Mercedes-Benz eCítaro - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno de Zaragoza ha aprobado las tarifas del transporte público para 2026, que mantendrá la bonificación general del 40 por ciento, la gratuidad para los usuarios hasta los 14 años, los jóvenes hasta 29 años con Carné Joven viajarán con un 50 por ciento del precio bonificado y se sumará como novedad la bonificación a personas con discapacidad del 33 por ciento o superior, que pasarán a tener los mismos precios que los abonos para familias numerosas.

De esta manera, aplicando tan solo el 3,1% correspondiente al incremento del IPC, los precios para el usuario general se mantendrán estables con 0,55 euros por viaje si se hace con Tarjeta Bus, tan solo un céntimo más que este 2025, y en 1,70 euros para el billete sencillo. El billete nocturno costará 1 euro y el billete de la línea al aeropuerto con tarjeta será de 2,25 euros.

También contarán con bonificaciones los abonos de mes, trimestre y anual. Por el abono trimestral se pagarán 76,35 euros; en caso de familia numerosa o discapacidad del 33% el coste serán 64,65 euros; el que perciba e Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) o Ingreso Mínimo Vital (IMV) pagará 1,50 euros, con el Carné Joven serán 47,95 euros y con Carné Joven + familia numerosa se queda en 40,45 euros.

El abono 30 (mensual) será de 29,05 euros; para desempleados 0,60 euros; por el título de familia numerosa o discapacidad del 33% se queda en 26,70 euros; los perceptores del IAI-IMV pagarán 0,60 euros.

Las bonificaciones a personas con discapacidad del 33% o superior se aplicarán una vez desarrollado el procedimiento junto a los operadores, y se informará oportunamente para que los ciudadanos emitan su solicitud y puedan aportar la documentación necesaria.

Se mantienen por tanto las ayudas del Gobierno de España al transporte, a las que se acoge Zaragoza, pero en las que se debe presentar una declaración responsable que acredite la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones en activo.

Con todo ello, el Ayuntamiento de Zaragoza estima que en este 2026 se registrarán unos 128.621.679 usos entre autobús y tranvía, lo que aporta con estas tarifas bonificadas por el Gobierno de España y el Ayuntamiento unos ingresos de unos 47 millones de euros, pero dado que el coste del servicio real es de 136 millones de euros, el Ayuntamiento debe cubrir la prestación de este servicio público esencial aportando otros 89 millones de euros.

Además, todas las grandes ciudades del país cuentan con una subvención directa por parte del Gobierno central, menos Zaragoza. Por ejemplo, el pasado 28 de octubre el Gobierno de España aprobó destinar 126 millones de euros al Consorcio de Transporte de Madrid; 149,3 millones de euros a la Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona; 40 millones de euros a la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia; o 47,5 millones de euros a la Comunidad Autónoma de Canarias.

En la actualidad, el Ayuntamiento de Zaragoza cubre un coste por usuario del 68%, evitando así aplicar las tarifas reales que serían necesarias para alcanzar el equilibrio entre coste del servicio y los ingresos tarifarios. Es decir, al ciudadano le costaría 1,55 euros el viaje con Tarjeta Bus en vez de 0,55 euros, y el billete sencillo estaría en 4,75 euros en vez de 1,7 euros, por ejemplo.

TARIFAS DEL TAXI

Por otro lado, el Ayuntamiento ha estudiado la propuesta remitida por la Asociación Provincial del Taxi, que pedía un suplemento fijo de 2 euros las madrugadas del fin de semana y ferial, en horario de 00.00 a 6.00 horas, para incentivar la salida de taxistas para prestar el servicio en esa franja horaria.

Sin embargo, Zaragoza mantendrá las mismas tarifas de este año para 2026, ya que según han remarcado los técnicos municipales, "la subida no estaba fundamentalmente razonada para poder cubrir las necesidades de los usuarios".

Asimismo, el Gobierno municipal aprobará el calendario laboral del taxi para el año 2026 que contempla mantener los dos días de fiesta que votó el colectivo.

Por otro lado, los servicios municipales de Movilidad han considerado que "los fines de semana hay una mayor necesidad de servicio de taxi y, aunque el Ayuntamiento permite que el fin de semana pueda trabajar la totalidad de la plantilla, se observa que la media de taxis en circulación los sábados frente a los viernes sube muy poco, no lo suficiente para atender a todas las demandas".

En especial, han subrayado la franja horaria de las 02.00 a las 06.00 horas, con un número de vehículos poco efectivo para la demanda. Por ello, el Ayuntamiento trabaja en un informe que identifique los puntos con mayor necesidad de servicio de taxi, ya sea por localización --Estación Delicias, ocio, restauración o eventos programados en diferentes épocas--, así como las incidencias por obras a lo largo del año 2026.

Una vez concluido el informe se llevarán a cabo medidas que ayuden a atender un mínimo de servicios en todos los puntos de la ciudad. Además, el Ayuntamiento estudia la obligatoriedad de que todos los servicios de taxi lleven activada la plataforma MOZA, ya que se ha detectado que los fines de semana la app solo está activa en un máximo 300 taxistas, cuando podrían llegar a 1.300 vehículos.