Zaragoza muestra su "decepción" ante un "nuevo maltrato" de Sánchez a la ciudad en materia de vivienda

El portavoz del Gobierno de Zaragoza y consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano - DANI MARCOS

ZARAGOZA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Zaragoza y consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha mostrado su "decepción ante un nuevo maltrato del Gobierno central a la ciudad en materia de vivienda" al indicar que "tras los cientos de anuncios de supuestos planes de vivienda, después de 8 años de Gobierno de Sánchez, no hay ninguna vivienda pública promovida por el Ejecutivo central en la ciudad".

En concreto, la "decepción y el enfado" ha aumentado en el equipo de Gobierno municipal cuando, este lunes, tras el anuncio de las primeras viviendas promovidas por la empresa pública Casa 47, han comprobado como Zaragoza y Aragón "han quedado excluidos" de los planes del Gobierno de España.

"Es la constatación del nulo interés del Gobierno de España en hacer vivienda en Zaragoza. Sánchez prometió 800.000 viviendas en el país y solo ha presentado 800 y están en 9 provincias, cuatro de ellas catalanas", ha remarcado Serrano.

El Gobierno de Zaragoza ha lamentado profundamente la inacción y el "engaño sistemático" del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de política de vivienda, que "mantiene bloqueados proyectos estratégicos en la ciudad mientras elude sus compromisos con los zaragozanos".

Serrano ha sido tajante respecto a la parálisis de los suelos de la antigua cárcel en el barrio de Torrero, de titularidad estatal: "Se ha engañado a los vecinos de Zaragoza y, particularmente, a los de Torrero".

"FALTA DE COMPROMISO"

Serrano ha recordado que el Ayuntamiento de Zaragoza ha atendido la solicitud del Gobierno de España para facilitar la construcción de vivienda en este entorno; sin embargo, el Ejecutivo central "no culminó" la documentación pertinente y acabó renunciando a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

"Se anunció que avanzarían con el plan vigente, pero ayer se constató la mentira, ningunean a los zaragozanos. Seguimos igual, sin que hayan presentado un proyecto o avanzado en las tramitaciones urbanísticas. Ni están ni se les espera", ha lamentado.

Para Serrano, la falta de compromiso del Gobierno de España se hace, igualmente, evidente en el distrito del Arrabal al apuntar que el Gobierno central "mantiene completamente paralizado" el desarrollo de los suelos de la antigua empresa Aceralia.

"Todo ello a pesar de que el consistorio, tras más de 20 años de atasco urbanístico, logró sacar adelante la aprobación definitiva de la modificación del PGOU en este ámbito, en total consenso con los propietarios, las asociaciones del barrio y otras entidades", ha recordado.

"Aquí estamos, con el Gobierno central sin mover ni un dedo para hacer vivienda", ha criticado Serrano, quien ha vuelto a trasladar la propuesta oficial del Ayuntamiento para que el Ministerio de Vivienda ceda estos suelos y sea la administración local la que asuma el proyecto.

"Nuestra propuesta formal es que nos cedan los suelos para hacer desde el Ayuntamiento 200 viviendas públicas, pero seguimos sin respuesta", ha subrayado.

"CIFRAS FALSAS"

Frente a esta "dejación de funciones" del Ejecutivo central, el Gobierno municipal ha reprobado también la actitud del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, tildando de "rotundamente falsas y erróneas" las recientes cifras ofrecidas por la concejal socialista Ros Cihuelo en materia de vivienda.

Desde el Gobierno de Zaragoza han considerado "inaudito" que el grupo socialista esgrima lecciones sobre la Vivienda de Protección Autonómica (VPA) obviando la realidad de los datos, que revelan que "el Gobierno de la ciudad está llevando a cabo la mayor construcción de vivienda pública en la historia de la ciudad".

En contraposición a la "parálisis" de mandatos anteriores, la actual gestión política ha "reactivado con fuerza" la promoción de VPA y ha impulsado la construcción de vivienda general en Zaragoza, aplicando la premisa de que un aumento real de la oferta es la vía "más efectiva" para reducir el precio y facilitar el acceso a un hogar, ha explicado.