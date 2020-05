Zaragoza.- Podemos pide la "urgente" convocatoria del Patronato de Artes Escénicas y Zaragoza-Cultural

ZARAGOZA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza ha solicitado la convocatoria urgente del patronato de Artes Escénicas y la de la sociedad Zaragoza Cultural para "desatascar" la situación y empezar a recuperar a artistas y creadores, integrados en uno de los sectores más afectados por la crisis del coronavirus.

La formación morada ha destacado que los estamentos culturales municipales permanecen "inactivos", mientras crece la incógnita sobre las ayudas a proyectos culturales y sobre la programación de 2020. El parón obligado por la crisis sanitaria se está demorando "en exceso".

Podemos ha insistido en que los responsables culturales municipales deben tomar decisiones "inmediatas" sobre las ayudas y la programación, así como impulsar programas específicos para este verano y para el tercer trimestre del año con los que paliar en parte la inactividad causada

por la crisis sanitaria, así como el adelanto del 30 por ciento del caché de las funciones pospuestas de las compañías locales en los teatros municipales.

"Deben asumir esas propuestas que les ha transmitido el Consejo de la Cultura, a las que por ahora ha hecho caso omiso la vicealcaldesa y responsable de Cultura, Sara Fernández", ha sostenido el portavoz del grupo municipal de Podemos, Fernando Rivarés, quien ha precisado que el patronato debe convocarse a lo largo de junio.

ALTERNATIVA

La quiebra y el cierre de parte del sistema cultural, con la "consiguiente amenaza" para el talento local, "todavía se está a tiempo de evitarlo", ha asegurado Rivarés, pero siempre que sea atendida

la reclamación de los citados grupos municipales --porque el patronato no se reúne desde hace meses-- y se reactive el funcionamiento de los servicios culturales municipales.

A ese respecto, Podemos ha indicado que Zaragoza Cultural todavía no ha convocado las ayudas a proyectos culturales, por lo que a estas alturas del año los artistas y creadores no pueden asumirlas, puesto que no les da tiempo a desarrollar y ejecutar iniciativas concretas dentro del presente ejercicio.

Como alternativa, Podemos ha reclamado al Gobierno municipal PP-Cs que asuma las propuestas del Consejo de la Cultura, que agrupa 13 mesas sectoriales de artistas, para que las subvenciones de Zaragoza Cultural se sustituyan por ayudas directas, al tiempo que se mantienen los presupuestos de Cultura previstos para este año y se incentive la actividad con las programaciones extraordinarias que ya han propuesto los propios artistas.