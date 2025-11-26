Zaragoza potenciará su Navidad a través de la mirada de los generadores de contenido en redes sociales

Archivo - Encendido de las luces de Navidad en Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza impulsa una acción de comunicación para reforzar la proyección de la Navidad de la ciudad a través de las redes sociales y de la mirada cercana de los usuarios generadores de contenidos --User Generated Content (UGC)-- a través de sus experiencias.

La iniciativa invita a ciudadanos y visitantes a contar, desde su experiencia personal, la Navidad zaragozana en plataformas como Instagram o TikTok.

Con este reto, el Consistorio busca que sean los propios zaragozanos, o aquellos que visitan la ciudad durante las fechas navideñas, quienes muestren sus experiencias en Zaragoza durante este periodo festivo.

El "escenario" puede ser un paseo por las calles iluminadas o por sus mercados navideños o un recorrido por las propuestas culturales y gastronómicas de la ciudad. Se trata de una manera directa y real de reflejar el ambiente que se vive en Zaragoza durante estas fechas.

PARTICIPACIÓN ABIERTA A CIUDADANOS Y VISITANTES

La convocatoria está abierta a cualquier persona mayor de 16 años, ciudadano o visitante, que genere y comparta contenido original en redes sociales bajo el tema "Zaragoza, donde la magia sucede". Cada perfil deberá crear y publicar contenido digital relativo a la Navidad relacionado con eslogan de la campaña navideña de Zaragoza en 2025.

Deberán cumplir unas condiciones mínimas como publicar 1 reel o 1 post en Instagram o TikTok; presentar un máximo de 5 piezas de contenido, que se deberá desarrollar íntegramente en el término municipal de Zaragoza, y deberá versar sobre cualquier actividad navideña desarrollada en la ciudad, como por ejemplo el encendido de luces, el Mercado de Navidad, la pista de hielo, la gastronomía típica, la cabalgata de Reyes, la ruta de la luz u otras actividades navideñas.

Los perfiles deberán seguir a la cuenta oficial del Ayuntamiento de Zaragoza en las plataformas que participen. TikTok '@ayuntamiento_zaragoza' e Instagram '@ayuntamiento_zaragoza'.

Otro requisito es que en la publicación del contenido se deberá mencionar la red social oficial del Ayuntamiento de Zaragoza e incluir el hashtag '#ZaragozaEsMagia'. El se contenido deberá publicar entre el 29 de noviembre de 2025 --una vez tenga lugar el encendido de luces navideñas-- y el 7 de enero de 2026 --inclusive--.

Para comunicar su participación, las personas interesadas deberán cumplimentar el formulario disponible en la página web del Ayuntamiento de Zaragoza en la dirección 'https://www.zaragoza.es/sede/servicio/premios-concursos/4061.... También en el enlace 'https://forms.gle/SNfnVYVkCB6BQPsf7'.

RECONOCIMIENTO A LOS MEJORES CONTENIDOS

Los tres contenidos más destacados recibirán una dotación económica de 1.000, 1.500 y 2.000 euros, según la valoración de un jurado que tendrá en cuenta criterios como la originalidad, la calidad narrativa y visual, la capacidad para transmitir el clima navideño de Zaragoza así como el impacto alcanzado en redes sociales.

El 'User Generated Content' (UGC) es una persona creadora de contenido que comparte en redes sociales experiencias reales vividas en primera persona.

El UGC conecta con su audiencia desde la cercanía y muestra lo que ocurre en la ciudad tal y como lo perciben quienes la recorren. Sus historias generan empatía porque nacen de experiencias reales y sus contenidos se multiplican en redes y llegan a públicos diversos, dentro y fuera de la ciudad.

El objetivo de este reto es el de contar la Navidad zaragozana desde multitud de miradas y el de convertir a la ciudadanía en "embajadora" de su Navidad.

La iniciativa nace para promocionar y consolidar la Navidad como un periodo clave de dinamización social, comercial, cultural y turística de la ciudad.