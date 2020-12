El PP pide rebajar al 4% el IVA de la hostería y exige a Lambán que atienda al sector

ZARAGOZA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha propuesto este miércoles rebajar al 4 por ciento el IVA de la hostelería, dentro de un plan estratégico que el grupo parlamentario popular del Congreso de los Diputados ha planteado en una iniciativa ya registrada, que han presentado en rueda de prensa los diputados por Zaragoza, Pedro Navarro y Eloy Suárez, junto con el presidente provincial de este partido, Ramón Celma, que ha pedido al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que atienda al sector.

Pedro Navarro ha llamado la atención sobre el peso del sector en la economía, que aporta 17.000 millones en impuestos a las Administraciones en toda España y 102.000 millones de euros anuales al PIB, sumando toda la cadena de producción. Más de 40.000 familias viven de este sector en Aragón y solo en noviembre se han contabilizado 1.053 despidos laborales.

A Navarro le preocupa "la demonización del sector, que ha sufrido especialmente la crisis provocada por la COVID-19", en parte porque el Gobierno de Aragón está "culpándole del crecimiento de los contagios, lo que es rigurosamente falso".

"A pesar del esfuerzo que han hecho los hosteleros, a pesar de haberse adaptado a la coyuntura para dar seguridad, tranquilidad y transparencia, la DGA los ha dejado abandonados", ha criticado Pedro Navarro, quien ha elogiado las medidas del Ayuntamiento de Zaragoza, que ha concedido microcréditos y ha eliminado tasas.

El Plan Estratégico para la Hostelería recoge 14 medidas de apoyo urgente, como la prórroga de los ERTE hasta el 31 de mayo, ha explicado el diputado del PP al Congreso Pedro Navarro, quien ha recomendado crear "mecanismos de compensación" para el sector.

Los populares plantean, asimismo, ampliar a ocho años el plazo de amortización de los créditos ICO y también extenderlos, así como exonerar a los autónomos de cotizar si se ven obligados a suspender todas sus actividades. Otras medidas son conceder subvenciones directas para el arrendamiento de locales por parte de autónomos y elaborar un Plan de la Gastronomía de España. Navarro ha hecho notar que el Gobierno de España ha aprobado una partida de 40 millones para la "residual" industria aeroespacial.

"Sin la hostelería nuestras calles están muertas", ha continuado Pedro Navarro, quien ha pedido que se permita un aforo del 50 por ciento y se concedan "todo tipo de líneas de ayudas", lo que "hacemos donde gobernamos", poniendo el ejemplo de Murcia, Galicia y Castilla y León, insistiendo en que "esto no es de colores políticos".

LA HOSTELERÍA "ESTÁ MURIENDO"

En su intervención, Celma ha lamentado que la mayoría del PSOE ha rechazado sus propuestas para ayudar a la hostelería en la Diputación de Zaragoza, donde recomendaron apoyar con 5 millones al sector, y las Cortes de Aragón, donde el presidente regional del PP, Luis María Beamonte, pidió dotar un plan específico con 38 millones y bonificar varios tributos porque "la hostelería se está muriendo".

"No entendemos por qué el Gobierno de Aragón no atiende las peticiones del PP de Zaragoza", ha dicho Ramón Celma, quien ha recomendado al Ejecutivo que "salga a la calle y escuche a los hosteleros, a los autónomos, a los propietarios de bares y restaurantes, que están desamparados", recalcando que "no pueden sobrevivir con las normas restrictivas que ha planteado la DGA".

Celma ha llamado la atención sobre "los miles de empleos que están en juego, los millones de facturación" que no están entrando en los negocios hosteleros y ha solicitado al Ejecutivo que abra una mesa de negociación con representantes de los Departamentos de Industria y Sanidad, así como de los hosteleros. El PP Zaragoza participará el próximo domingo en las movilizaciones del sector.

El presidente del PP Zaragoza ha recordado que en otras comunidades las normas son menos restrictivas y "se están dando mejoras en lo sanitario y menos perjuicios económicos", lo que ha atribuido a que el Gobierno de Aragón, por el contrario, vive en "su mundo de moquetas y no quiere escuchar a la gente de la calle".