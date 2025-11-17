Zaragoza, primera ciudad española en subastar su ahorro energético

ZARAGOZA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha adjudicado por 161.404,16 euros el contrato para rentabilizar el ahorro energético generado por las inversiones en edificios municipales, con lo que se convierte en la primera gran ciudad española en utilizar el Real Decreto 36/2023, que regula el sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE) para monetizar su mejora en la eficiencia.

"Hoy es un día importante para el Ayuntamiento de Zaragoza", ha expresado en rueda de prensa la consejera municipal de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, quien ha dado cuenta de la resolución de este pliego "inédito", que ha recaído en la compañía Global Factor International Consulting, que pagará por estos ahorros certificados un 43% más que el precio de licitación --165 euros el megavatio hora por los 978,207 megavatios anuales en las que se ha cuantificado el ahorro energético municipal--.

En resumen, las actuaciones en materia de eficiencia energética generan un ahorro en el consumo de energía, que puede documentarse y certificarse de forma digital a través del CAE, lo que permite su subasta y que la administración obtenga rendimientos, ya que la normativa que lo regula permite que haya un mercado "en el que se intercambien y se transaccionen derechos que ahorran energía", ha explicado Solans.

En concreto, se trata de la disminución del consumo energético en cinco edificios municipales --el Teatro Principal, la Casa de los Morlanes, la Biblioteca Municipal Manuel Alvar de Delicias, la Casa de las Culturas y el Centro de Convivencia de Personas Mayores de San José--, en los que se han desarrollado mejoras relacionadas con sus sistemas de climatización.

El resultado del proceso ha sido "muy satisfactorio", ha indicado la consejera, ya que seis empresas se han interesado por la subasta, lo que ha llevado a adjudicar el megavatio a un precio un 43% superior al de inicio. Ha resaltado también el acompañamiento de la Secretaría de Estado de Energía en este proceso.

La subasta estaba dirigida exclusivamente a empresas comercializadoras de gas y electricidad, operadores de productos petrolíferos al por mayor y operadores de hases licuados de petróleo al por mayor.

Este ahorro energético es de interés, principalmente, para los sujetos obligados a realizar aportaciones dinerarias a dicho Fondo de Eficiencia Energética, de manera que, en lugar de realizar una aportación económica sin vinculación medioambiental, pueden saldar dichas obligaciones mediante la adquisición de CAE, los cuales sí tienen como base una actuación de mejora en eficiencia energética.

Solans ha destacado también que Zaragoza es la primera ciudad de la Misión de Ciudades Inteligentes y Climáticamente Neutras en llevar a cabo esta medida, con lo que se convierte en "una ciudad faro", que sirve de vanguardia para que otras apliquen sus innovaciones.

Además, implicará una "gran aportación" al presupuesto municipal, dado que el ahorro subastado volverá a las arcas vía ingresos, lo que permitirá a su vez seguir invirtiendo en eficiencia energética. Entre las actuaciones a implementar en el futuro, ha citado que se está explorando la renovación de calderas, que puede arrojar "resultados muy satisfactorios".