Zaragoza.- El PSOE pide al Ayuntamiento un programa de actividades culturales para rescatar al sector

ZARAGOZA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza ha exigido al Gobierno municipal que planifique un programa de actividades culturales para salvar a este sector, que es uno de los más castigados por la crisis de la COVID-19. Los socialistas han pedido una programación que se prolongue durante los meses que dure la pandemia y "no solo pensando en el periodo en el que se celebren las fiestas del Pilar".

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha manifestado que es "imprescindible" que el Gobierno zaragozano deje de dar mensajes "confusos y contradictorios" sobre las fiestas del Pilar y ha solicitado que comience a plantear a los ciudadanos "iniciativas concretas".

A su entender, "hay que ser certeros y valientes. No hay que confundir a los ciudadanos. Dijeron que no iba a haber ofrenda, pero mantienen otros muchos actos oficiales. El espíritu de estas fiestas es que sean populares, no solo para que se hagan la foto", ha señalado, Ranera.

BOTELLÓN

La portavoz socialista ha solicitado al Gobierno de Zaragoza que cualquier decisión que tome "vele por la seguridad y la salud de los zaragozanos, y más en una situación como la actual". Con ese objetivo, el Partido Socialista apoyará la nueva ordenanza del botellón, cuya tramitación se inició antes del verano. No obstante, los socialistas han presentado este viernes tres votos particulares para mejorar el texto inicial de esa nueva norma.

Además de comenzar la tramitación para otra ordenanza cívica, han pedido que no se prohíba la ingesta de manera generalizada sino cuando la actividad impida o dificulte la circulación rodada o el tránsito público, pueda causar o cause molestias a los vecinos, genere alteración o degradación del entorno del espacio público o cuando existan razones de seguridad sanitaria.

Además, Ranera ha mostrado su preocupación a que la ordenanza sea "meramente recaudatoria" y como alternativa a las sanciones económicas, se incluyan más medidas sobre reeducación y trabajos sociales para los menores.