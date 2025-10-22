Zaragoza recibe un reconocimiento por ser la primera ciudad de España con autobús turístico 100% eléctrico

Zaragoza recibe un reconocimiento organizado por Cunstommedia, Compromiso RSE y Equipos&Talento por tener el 100% de los autobuses turísticos eléctricos - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

El Ayuntamiento de Zaragoza ha recibido un reconocimiento por su compromiso con la sostenibilidad, al ser la primera ciudad española con un servicio de autobús turístico cien por cien eléctrico cero emisiones.

La distinción ha sido recogida por el gerente de Zaragoza Turismo, José Francisco García, en el evento Sustainability Day celebrado este martes el Museo Reina Sofía, en Madrid, con la asistencia de más de 500 personas procedentes del ámbito de la sostenibilidad y medio ambiente.

La cita está organizada por Cunstommedia, Compromiso RSE y Equipos&Talento, con el objetivo de compartir las acciones más inspiradoras de las empresas y las instituciones, siguiendo un enfoque "sostenible y más humano".

La capital aragonesa cuenta con tres nuevos autobuses eléctricos que renovarán a los actuales y que fueron presentados por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, este verano.

Siguiendo el criterio de electrificación de la flota de autobús urbano implantado desde la anterior Corporación municipal, se trata de vehículos cien por cien eléctricos cero emisiones que tienen, como los actuales, dos pisos de altura.

Como indicó Chueca en su día, "los autobuses turísticos no podían quedar al margen del ambicioso proceso de renovación de la flota de autobuses que tenemos en marcha, que pasa por su electrificación y la reducción de emisiones. Además -añadió- queremos que muestren a quienes los utilicen, que principalmente son visitantes que vienen a Zaragoza, nuestra mejor imagen, la imagen de una ciudad moderna, respetuosa con el medio ambiente y que es capaz de combinar lo mejor de su Historia con una apuesta decidida por el futuro".

AYUDA DE FONDOS EUROPEOS

Los tres vehículos fueron adquiridos en el ámbito de la concesión de servicio de autobús urbano que gestiona Avanza, dentro de su plan de renovación de flota previsto.

Dos de los ellos han contado para su compra con ayuda de Fondos Europeos del Plan Extraordinario de Sostenibilidad Turística en Destino, gestionados a través del Gobierno de Aragón.

Por esta vía, el Ayuntamiento ha recibido, para este proyecto específico, 1,5 millones de euros, que cubren prácticamente el coste total de los dos autobuses. El global de la inversión en los 3 autobuses será de alrededor de 2,4 millones de euros.

El fabricante ha sido seleccionado es UNVI, cuyo bus eléctrico de doble planta está homologado en el mercado español. Además, se ha contado con la referencia de varias ciudades europeas, como Amsterdam, Bruselas, Londres o París y de otros operadores de transporte españoles que han confiado en este fabricante y con buenos resultados.

El modelo elegido es el UNVI i23 con 4 packs de baterías, con capacidad de 289 Kwh, de 72,4 Kwh cada batería, con motor en el eje. En cuanto a la autonomía mínima, tras 8 años de uso y en las peores condiciones climatológicas, el fabricante la sitúa en 165 kilómetros. Cada vehículo tiene capacidad para 72 personas sentadas, sí como espacio reservado y rampa para persona con silla de ruedas.

TURISMO CRECIENTE EN ZARAGOZA

El turismo en la capital aragonesa continúa creciendo y generando actividad económica en la ciudad. En 2024 se han batido todos los récords, tras la llegada de 1,2 millones de viajeros a la capital aragonesa procedentes de distintos puntos de España y de otros países según datos del Instituto Nacional de Estadística.

Precisamente, este aumento se atribuye principalmente al crecimiento significativo de los viajeros procedentes del extranjero, que han registrado un incremento del 12%, en comparación con el aumento de los viajeros residentes en España, cuyo crecimiento ha sido del 5,5%. El 70,1% de los viajeros son nacionales y los extranjeros representan el 29,9%, según datos del INE.

Esta afluencia de turistas ha generado un impacto económico de 682 millones de euros, una cifra superior a la del año anterior que ha sido de 632 millones, según un estudio realizado por la Universidad de Zaragoza para el Ayuntamiento.

Muchos de estos turistas recorren y conocen los rincones más históricos y significativos de la capital aragonesa en el bus turístico, tanto diurno como nocturno.

En 2024, lo han utilizado 40.513 viajeros. El itinerario circular dura 90 minutos y parte de la calle Don Jaime I, pasando por los lugares y monumentos más emblemáticos, como el parque José Antonio Labordeta, el palacio de la Aljafería, el puente del Tercer Milenio, la plaza del Portillo y la zona de la Expo, finalizando en el centro histórico de la ciudad, tras cruzar el puente de Piedra y del Pilar.