Zaragoza reivindica en Bruselas el protagonismo de las ciudades en el ámbito de la defensa y su posición estratégica

La consejera municipal de Hacienda y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Zaragoza, Blanca Solans, en la Semana Europea de las Regiones y Ciudades - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Hacienda y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Zaragoza, Blanca Solans, y la directora general de Fondos Europeos, Elena Navarro, han reivindicado el protagonismo de las ciudades en el ámbito de la defensa y su posición estratégica para contribuir a la nueva orientación financiera europea.

Ambas asisten a la Semana Europea de las Regiones y Ciudades, el mayor encuentro anual organizado por la Comisión Europea y el Comité Europeo de las Regiones, que reúne en Bruselas a representantes institucionales, expertos y responsables de políticas públicas de toda Europa.

Las sesiones a las que han asistido han estado centradas en las políticas de cohesión, el desbloqueo de inversiones verdes y el fortalecimiento del uso dual en materia de financiación europea.

La consejera municipal Blanca Solans ha intervenido en la sesión 'Regiones que fortalecen la industria de defensa de la UE: doble uso para un ecosistema europeo resiliente de innovación en defensa', donde ha reivindicado el papel de las ciudades, y en especial el de Zaragoza, en el ámbito de la defensa y la innovación tecnológica.

La ciudad y su región cuentan con una sólida trayectoria en materia de seguridad y defensa, con la presencia emblemática de la Academia General Militar como referente formativo y doctrinal, y con un tejido empresarial cada vez más vinculado al desarrollo de soluciones de doble uso civil y militar.

Además, Aragón está impulsando, a través del HUB de Defensa, un espacio de colaboración entre instituciones, fuerzas armadas, industria y centros de conocimiento, que refuerza su posición como enclave clave para la construcción de un ecosistema europeo de innovación en defensa resiliente y sostenible.

AGENDA INSTITUCIONAL EN BRUSELAS

La representante municipal ha asistido al European Urban Forum, celebrado en el Parlamento Europeo, donde eurodiputados, alcaldes y responsables de políticas europeas han debatido sobre el marco presupuestario futuro de la UE y las necesidades financieras de las ciudades europeas.

El mensaje del encuentro ha sido una llamada conjunta para un presupuesto europeo que refuerce la dimensión urbana y el papel de las ciudades en la transición verde y digital.

Este jueves se cierra la agenda institucional con la asistencia al Covenant of Mayors Ceremony 2025, un encuentro clave para el liderazgo climático local en Europa. Bajo el lema 'Securing Europe's Future', esta ceremonia reúne a ciudades, regiones y agencias energéticas comprometidas con la acción climática y la neutralidad en carbono.

Es un momento decisivo para reafirmar el papel de los gobiernos locales en la construcción de un futuro europeo más sostenible y seguro. Durante el evento, se ha mantenido una reunión bilateral con Philippe Froissard, Deputy Mission Manager de la Misión Europea de Ciudades de la Comisión Europea.

COMPROMISO

En este encuentro, Blanca Solans ha planteado la búsqueda de nuevas vías de financiación y cooperación europea para Zaragoza, como 'ciudad misión', con el fin de reforzar los recursos y mecanismos necesarios para alcanzar el objetivo de neutralidad climática en 2030, tal y como establece la Misión de la Comisión Europea sobre Ciudades Inteligentes y Climáticamente Neutras.

Zaragoza, como ciudad comprometida con la transición verde, pretende así consolidar su participación activa en los programas europeos que impulsan la descarbonización urbana y la innovación sostenible.

Asimismo, Solans ha destacado que, del Presupuesto Municipal de 2025, Zaragoza destina un 30 por ciento de sus inversiones totales a proyectos que cumplen los objetivos ambientales y climáticos marcados por Europa, resultando la financiación europea una fuente de financiación prioritaria para este objetivo.

Con esta participación, el Ayuntamiento de Zaragoza reafirma su compromiso con la cooperación europea y la captación de fondos comunitarios que impulsen proyectos verdes, digitales y socialmente inclusivos, consolidando el papel de la ciudad como referente en innovación urbana y sostenibilidad.