Zaragoza roza el lleno técnico en hoteles la próxima semana por Smopyc, la Final Six de baloncesto y The Wave

El presidente de Horeca Hoteles Zaragoza, Antonio Presencio. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La previsión de ocupación hotelera en la ciudad de Zaragoza durante la próxima semana está en el 90% e incluso llegará a un "lleno técnico" del 95% en la noche del jueves al viernes, impulsada principalmente por los grandes eventos que acogerá la capital aragonesa durante esos días: el Salón Internacional de Maquinaria de Obra Pública, Construcción y Minería (Smopyc 2026) --del 15 al 18 de abril--, la Final Six de la Euroliga de baloncesto femenino --del 15 al 19 de abril-- y el evento tecnológico The Wave --del 14 al 16 de abril--. Todo ello en una época en la que, sin estas grandes citas, la ocupación media en un fin de semana ronda entre el 40 y el 55%.

El presidente de Horeca Hoteles Zaragoza, Antonio Presencio, ha asegurado que están "muy contentos" con la llegada de unos eventos "que nos ayudan a consolidar como destino", pero ha pedido que se intenten repartir en diferentes fechas, ya que al concentrarse en una misma semana "los precios suelen subir".

Presencio ha destacado que las cifras de la próxima semana son "muchísimo mejores" que cuando se celebró Smopyc en 2023 --77% de ocupación-- y 2021 --86% de ocupación--, que ha achacado a la coincidencia de eventos y que hará que la estancia media supere incluso a la de Semana Santa, pasando de 2 a 2,33 días. Subirá también el peso del viajero internacional, que pasará del 15 al 20%, principalmente franceses, italianos, británicos y estadounidenses.

El peso de estos eventos en el total de las reservas oscila entre el 25,73% de The Wave y el 35,54% de la Final Six, según datos de Horeca.

Además, como previa, el Maratón de Zaragoza, que se celebrará este domingo, 12 de abril, también atraerá un buen número de visitantes y, de hecho, la ocupación la noche del sábado al domingo será de un 72%. Para ello, los hoteles de la capital aragonesa ayudarán con la limpieza de uniformes o anticipando los desayunos hasta las 05.00 horas para facilitar su participación a los corredores: "Nos adaptamos a lo que cada uno de nuestros clientes requiere".

Aunque estos datos corresponden sólo a la capital aragonesa, también tendrán su efecto en otras localidades de la provincia o en zonas limítrofes, como es el caso de la ciudad de Huesca, ha señalado.

GASTO MEDIO

Zaragoza cuenta con unas 10.000 camas hoteleras, a un precio medio de entre 90 y 120 euros, dependiendo también del número de estrellas o del momento en el que se reserva --si se espera a última hora, es bastante posible que sólo queden disponibles las más caras--. "Nos regimos por la ley de la oferta y la demanda", ha resumido.

El dirigente de la patronal hotelera ha sumado a ello que los visitantes suelen gastar otros 100 euros en la ciudad, una cifra a la que habría que sumar otros 100 euros a los que acuden a una feria, lo que situaría el gasto por persona en 300 euros.

Los hoteles, por tanto, son "la palanca para que se puedan producir esos eventos", ya que sin ellos no habría capacidad para alojar a tantas personas.

Sobre la traducción de estos altos datos de ocupación en contrataciones, ha insistido en que con una distribución "mucho más homogénea", podrían anticiparse, al igual que si las reservas se realizan con antelación, porque su propósito es "generar riqueza, no sólamente para las empresas, sino para todos los trabajadores".

En todo caso, Presencio ha afirmado que las reservas de los asistentes a estas citas se realizan con más antelación: las de los organizadores entre tres y hasta nueve meses antes, e incluyen cupos en los establecimientos hoteleros, y las individuales, que suelen llegar entre 10 y 20 días antes, en estas ocasiones se anticipan en torno a un mes.