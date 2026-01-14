Zaragoza, sede del proyecto piloto europeo ARISE para el desarrollo de ayudas a la conducción en tranvías

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, ha visitado las cocheras de Los Tranvías - DANI MARCOS

ZARAGOZA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza es una de las tres ciudades seleccionadas, junto a Lisboa (Portugal) y Amberes (Holanda), para el desarrollo de un proyecto piloto europeo financiado por el European Institute of Technology (EIT), dependiente de la Comisión Europea, con el fin de desarrollar ayudas a la conducción (ADAS) que faciliten la labor de los conductores y que mejoren la seguridad en los desplazamientos.

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, ha visitado las cocheras de Los Tranvías, justo antes del inicio de las primeras pruebas.

Gaudes ha destacado el hecho de que Zaragoza forme parte de este tipo de iniciativas, que "consolidan a la ciudad y a su servicio de tranvías entre las más avanzadas del panorama mundial, tanto por el servicio prestado como por su capacidad de innovación".

Ha recordado la disposición de la capital aragonesa "a liderar este tipo de proyectos internacionales de I+D+i, tal y como se ha venido demostrando a lo largo de los últimos años, no sólo con el desarrollo de una Ordenanza SandBox sino, también, con ejemplos visibles".

Gaudes ha comentado que sólo en el ámbito de la movilidad, Zaragoza ha sido escenario de proyectos "tan importantes" como DigiZity, de Avanza y un amplio consorcio de empresas, con un autobús urbano de conducción autónoma en entorno real; o el reciente test de drones de gran tamaño realizado en el Frente Fluvial de la mano de proyecto internacional de innovación U-SAVE, con un vuelo de demostración de un dron de gran capacidad EH216 de Ehang, primera experiencia de este tipo en Europa.

ARISE, ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN TRANVIARIA

En el proyecto, que lleva por título ARISE, han participado, además de los tranvías de Zaragoza, Lisboa y Amberes, dos instituciones universitarias --la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y el University College of London (UCL), dedicados a validar científicamente los resultados obtenidos--; así como el instituto de investigación Carnet, dependiente de la UPC; la empresa tecnológica belga OTIV y el fabricante ferroviario CAF.

En Zaragoza, se han instalado sistemas en dos unidades de tranvía consistentes en un set de Lidar --para medición de distancias y movimientos-- y cámaras, que analizan la parte frontal de los vehículos, con un panel que avisa al conductor en caso de que exista algún obstáculo.

Estos avisos contemplan, además, la velocidad de aproximación, para determinar el momento en el que sea necesario avisar acústicamente para que el conductor eleve la atención.

Para analizar los resultados, entre el 14 y el 16 de enero los investigadores del University College of London van a trabajar conjuntamente con los conductores, analizando su tiempo de respuesta con el sistema, a través de un casco que mide su actividad cerebral durante la conducción. Asimismo, los científicos se entrevistarán con los conductores para determinar la efectividad del sistema.

A LA VANGUARDIA

Los resultados, que reunirán los datos obtenidos en Zaragoza, Lisboa y Amberes, así como las opiniones anónimas de los conductores, se publicarán a lo largo de este mismo año. En una segunda fase, este proyecto continuará con nuevas funcionalidades en los tranvías de las ciudades de Barcelona y Utrecht.

Con esta iniciativa, Zaragoza se sitúa a la vanguardia de la innovación tecnológica en materia de seguridad en tranvías. Ya en 2022 el Tranvía de Zaragoza fue el principal demostrador técnico del Proyecto Tauro, una iniciativa de Europe's Rail --el principal organismo de la Comisión Europea para el desarrollo de los sistemas ferroviarios en la UE-- consistente en generar sistemas seguros y fiables para dotar de autonomía a los tranvías. En este proyecto, Zaragoza participó conjuntamente con la ciudad noruega de Oslo.