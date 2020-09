Zaragoza.- Los taxistas trabajan "al 40%" en la nueva normalidad, lastrados el cierre del ocio nocturno

ZARAGOZA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los taxistas de Zaragoza están trabajando "al 40 por ciento" en la nueva normalidad, lastrados por el cierre del ocio nocturno. Esto se suma al descenso en el número de personas que visitan la ciudad, tanto para hacer turismo como para asistir a congresos e iniciativas culturales, puesto que la crisis sanitaria ha limitado todas estas actividades.

Así lo ha explicado, en declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación Provincial de Autotaxi de Zaragoza, Mariano Morón, quien ha apuntado que la situación es "preocupante" porque, con la nueva normalidad, "se ha notado muy poco la mejoría".

"Dependemos mucho de la hostelería, del ocio nocturno, de la gente que llega a la ciudad. No vemos que la situación mejore, no vemos la luz por ningún sitio". Morón ha subrayado que el servicio se está viendo lastrado por la falta de actividad, no por temas de seguridad, ya que ha recordado que los taxis están cumpliendo con todas las recomendaciones sanitarias, algo que ha opinado que perciben los ciudadanos.

De esta forma, el sector ha invertido en la utilización de desinfectantes para los vehículos, los coches cuentan con gel hidroalcólico para los usuarios y con mamparas, para separar al taxista del usuario y que no se corra ningún riesgo.

Sin embargo, "la hostelería a la una de la noche tiene que cerrar, no hay ocio nocturno y dependemos mucho de ellos, especialmente los fines de semana. La verdad es que no hay trabajo". Además, durante el día, "hay más actividad pero económicamente la situación no está muy bien, los ciudadanos están evitando hacer gasto por lo que pueda pasar, no volvemos a la situación de antes de la pandemia".

Mariano Morón ha evidenciado que los taxistas no son el único sector que lo está pasando mal, y ha remarcado que no se puede estar constantemente pidiendo al "papá Estado", ya que "todo tiene un límite".

No obstante, ha solicitado que se libere a los taxistas de parte de sus gastos para que puedan mantenerse mejor: "En la ciudad estamos trabajando a un 40 por ciento de lo que se sería una actividad normal, pues una de las cosas que podrían hacer es que nos eximieran de pagar el autónomo, hay compañeros que pagan una cifra elevada de autónomos y casi no les llega".

DÍAS DE TRABAJO

Ante esta situación, los taxistas también están tratando de tomar sus propias medidas. En concreto, han quitado oferta de la calle: "Normalmente hay 1.245 taxistas al día, ahora estamos trabajando 1.065 y aún así estamos demasiados para la capacidad que hay en Zaragoza, la mayoría estamos dando vueltas inútilmente, gastando combustible, contaminando, sin ninguna otra finalidad".

"Reduciendo días de trabajo lo que haces es que ahorras gasto de consumo de combustible y de vehículo, es la única solución que tenemos". Ha agregado que dejar el taxi es "complicado", puesto que hay que pasar la licencia a otra persona y, "en estos momentos no hay mucha gente que quiera entrar en esta actividad", así que lo que queda es "aguantar el tirón y esperar a que la situación sanitaria y económica mejore".