Zaragoza tiene licencias para construir 1.604 nuevas viviendas, un 46,3% publicas, centradas en tres distritos

ZARAGOZA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La capital aragonesa tiene licencia para construir, desde principios de este año hasta el mes de julio, 1.604 nuevas viviendas, de las que 744, un 46,3 por ciento, son protegidas o publicas, centradas en los distritos de Arcosur, Vadorrey y Valdefierro.

Este dato lo ha trasladado el consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, quien ha destacado que este tendencia "al alza" tanto en el número total de viviendas construidas como en el número de viviendas protegidas o públicas, son datos "positivos" derivados, fundamentalmente, por el impulso y por el peso que se nota en las 608 viviendas ya en construcción dentro del Plan Más Vivienda del Ayuntamiento en colaboración con el Gobierno de Aragón.

En rueda de prensa, Serrano ha comentado que los datos obtenidos del Consejo de Gerencia de Urbanismo, revelan que los meses en los que ha habido una mayor tramitación de licencias han sido julio con 715; mayo con 313; y febrero con 186.

En cuanto a la distribución por distritos, lo encabeza el distinto Sur con 673 licencias concedidas, que ha atribuido a ese Plan Más Vivienda del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza, en el que 388 de esas viviendas ya se están construyendo.

El segundo puesto es para la zona de avenida de Cataluña y Vadorrey, donde se levantan 188 viviendas; y en el tercer puesto está Valdefierro-Oliver, con 163 nuevas viviendas previstas.

POR AÑOS

En cuanto al "peso histórico" de la vivienda protegida y la vivienda pública en Zaragoza, entre los años 2015 a 2019 ha sido de 600 viviendas construidas. El peso medio de la vivienda protegida alcanza su máximo en el año 2015, con un 27,31 por ciento; en 2016 es de un 4,09%; en 2017 de un 4,30%; en 2018 llega al 15,38%; y en 2019 es de cero por ciento.

"Esos son los números que nosotros heredamos del Gobierno anterior, especialmente significativo es ese cero, porque había cero proyectos que heredamos en el año 2019", ha recalcado.

El peso de la vivienda protegida o la vivienda pública en Zaragoza en 2020, año de la pandemia mundial que registra uno de los números más bajos de construcción porque el impacto global, alcanzó la cifra del 15,46% en vivienda protegida; que en 2021 es del 9,15%; en el 2022 del 18,07%; y en el 2023 del 22,9%.

En los últimos años ha calificado de "especialmente significativo" el 54% en el 2024; y en los siete primeros meses de 2025, a falta de otros cinco meses, se ha llegado al 46,33%.

Ha comparado las 600 viviendas protegidas construidas entre 2015 y 2019 con las 2.426 que se han llevad a cabo a partir de 2019 y hasta julio de 2025, que hace una media de 485 al año desde que gobierna el Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza, ha enfatizado.

PÚBLICAS Y LIBRES

"Quiero trasladar que la estrategia seguida por el Gobierno de la ciudad, no solo a través de nuestras propias políticas municipales sino en colaboración institucional y en franca lealtad institucional con el Gobierno de Aragón, es evidente que están dando sus frutos y que todas estas cifras no son fruto del azar, ni de una tendencia en el mercado", ha remarcado.

Como contraposición, ha comentado que "por al contrario" se está viendo cómo hay otras ciudades de España en las que el peso de la vivienda pública o protegida está decreciendo "contrariamente a lo que dicta el interés de los vecinos y sobre todo de las personas más jóvenes", ha opinado.

Tras esta exposición, ha colegido que la construcción de vivienda en Zaragoza "goza de nueva salud" para reiterar que la estrategia de las políticas de vivienda del Gobierno municipal pasa por el hecho "incontestable" de que hace falta construir mucha más vivienda y a mucho más ritmo.

Por otro lado, ha observado que según los últimos datos publicados el precio del cuadrado de vivienda en Zaragoza está "muy por debajo" de lo que le correspondería siendo la cuarta ciudad de España.

No obstante, "no nos podemos conformar porque tenemos muchos jóvenes con serias dificultades para poder acceder a la vivienda", ha reconocido para avanzar que mantendrán esta estrategia que permita construir el mayor número de viviendas protegidas y públicas y "también, por qué no al mayor número de viviendas libres" al argumentar que "hace falta todo tipo de vivienda y que además llegue en los desarrollos urbanísticos más sostenibles".

Para Serrano, las Administraciones Públicas tienen que ser la "auténtica correa de transmisión" para tener más suelo urbanizado y apto para empezar construcción de vivienda y así poder atender al crecimiento demográfico de Zaragoza, que está en torno al 2% y con un aumento del número de trabajadores que ha crecido desde 2019 en casi un 11%. El crecimiento en población activa de la ciudad "está muy por encima incluso del crecimiento demográfico que otras ciudades de España que no tienen en estos momentos", ha comparado

ALEGACIONES DE VECINOS DE HISPANIDAD

Respecto a las cerca de 2.000 alegaciones vecinales contra la recalificación en Vía Hispanidad donde se prevé levantar 470 pisos en el suelo de un campo de fútbol y un 'skate park', Serrano ha dicho que "están ya prácticamente resueltas y contestadas en los informes".

Su impresión es que muy pronto se dará traslado del resultado final de la contestación a esas alegaciones, de las que ha comentado que según le han ido trasladando los servicios jurídicos, "pese al número elevado en realidad las cuestiones jurídicas que se plantean son no más de tres o cuatro, que están resueltas y contestadas y, en su debido a su debido tiempo, se notificarán a los interesados".

TENERÍAS

En cuanto a los vecinos del entorno de Tenerías que siguen sin poder volver a casa al no disponer de agua y luz tras el incendio registrado el pasado mes de Julio, el consejero municipal ha informado de que "se está trabajando" para conocer las causas del incendio y para que el regresos de esas personas a sus hogares "sea en las mejores condiciones".

Ha añadido que se trabaja en colaboración con la comunidad de propietarios con la finalidad de "intentar que esos plazos sean lo más razonables posibles".