Zaragoza vuelve a colaborar con el reto "Healthy cities" de Sanitas para impulsar el Bosque de los Zaragozanos

El Ayuntamiento colabora con el reto "Healthy cities" de Sanitas para impulsar el Bosque de los Zaragozanos - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La capital aragonesa vuelve a ser escenario del reto Healthy Cities, que en colaboración con el área de sostenibilidad de Sanitas, se celebrará desde este viernes, 1 de mayo, al 30 de junio, para promover hábitos saludables y contribuir, al mismo tiempo, a crear espacios verdes urbanos.

Este objetivo se quiere lograr mediante dos retos: uno físico, que consiste en caminar 6.000 pasos diarios; y otro medioambiental, dejando el coche en casa al menos una vez a la semana. A cambio, Sanitas se compromete a transformar en árboles los pasos dados por los participantes que cumplan el reto.

Con este fin, la compañía donará fondos para renaturalizar ciudades con la plantación de árboles en distintas ciudades de España.

Además, la constancia de los participantes tiene premio con diferentes sorteos. Para participar, sólo hay que descargar la app Healthy Cities, disponible para iOS y Android, y vincular la pulsera de actividad, pulsómetro o dispositivo móvil.

LOS ÁRBOLES

Este reto se ha sido presentado este martes en los Jardines de la Taifa Saraqusta, donde recientemente se han plantado, dentro del proyecto El Bosque de los Zaragozanos, del Ayuntamiento, unos 70 árboles obtenidos gracias a la participación en el reto del pasado año.

Sanitas colabora con el Bosque desde el año 2022. En este tiempo se han plantado con su ayuda más de 13.500 árboles en 14,5 hectáreas de Campos del Canal y Peñaflor, además de los otros 70 citados.

Los ejemplares plantados en los Jardines de Taifa Saraqusta son de diferentes variedades, como fresnos, moreras, olivos, ciruelos, granados, encinas y tilos. Estos árboles reforzarán la población ya existente en la zona, ampliando además la biodiversidad de este espacio y sus espacios de sombra.

Zaragoza se suma así a otras ciudades españolas que también cuentan con nuevos espacios Healthy Cities Sanitas desde 2026, como Sevilla, Granada, Murcia, Cartagena, Valladolid, Palma, Barcelona, Bilbao, Madrid u Onda (Castellón).

UN PASEO CON TERESA PERALES E ISABEL MACÍAS

Para animar a la ciudadanía a sumarse a este reto, diferentes deportistas olímpicos y paralímpicos participan en caminatas en varias ciudades. En Zaragoza, las protagonistas serán la atleta olímpica Isabel Macías y la nadadora y máxima medallista paralímpica Teresa Perales, que animarán a los zaragozanos a sumarse al reto para conseguir que se planten muchos árboles gracias al compromiso ciudadano.

Para lograrlo encabezarán una marcha saludable que tendrá lugar el día 16 de mayo, sábado, a partir de las 11.00 horas. La ruta circular a pie partirá del Parque del Agua, junto a la Pasarela del Voluntariado, para recorrer la ribera del Ebro por su margen derecha hasta el Puente de Santiago. Concluirá en el punto de partida, al que se llegará caminando, esta vez, por la margen izquierda.

A este respecto, la atleta olímpica Isabel Macías, quien también es capitana del equipo Healthy Cities de Aragón y animará a cumplir el reto, recordó que "los 6.000 pasos diarios son un hábito que puede mejorar mucho nuestra calidad de vida, porque nos anima a movernos, a salir al aire libre y a cumplir el reto es compañía, que es más divertido. Por eso os animamos a que vengáis a que el sábado 16 de mayo demos esos pasos todos juntos".

Por su parte, Teresa Perales, ha expresado su apoyo a esta iniciativa: "no solo necesitamos hacer deporte para mejorar nuestra salud, física y sobre todo mental, sino que es fundamental contar con espacios en las ciudades que permitan precisamente, esta libertad a la hora de hacer deporte. Los espacios verdes son esenciales".

La iniciativa Healthy Cities de Sanitas cuenta con el apoyo de diferentes instituciones relacionadas con la salud, el urbanismo y el deporte como la Fundación Española del Corazón, el Comité Olímpico Español, el Comité Paralímpico Español, el Real Madrid o la Norman Foster Foundation.

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, ha agradecido "la colaboración de Sanitas en El Bosque de los Zaragozanos, que ya se ha venido plasmando año a año desde el inicio del proyecto.

La esencia de esta iniciativa es la colaboración público-privada en un objetivo común de mejorar la ciudad desde el punto de vista medioambiental, realizando la mayor plantación de árboles y arbustos, de diferentes especies, de toda la historia de la ciudad, ha recordado Gaudes.