ZeC alerta de que la exclusión social se agrava en Zaragoza y propone combatirla con un Plan Municipal Integral

Archivo - El concejal del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Suso Domínguez - ZEC - Archivo

ZARAGOZA 22 Dic. (EUROPA PRESS) - El concejal del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC), Suso Domínguez, ha expuesto las "alarmantes" conclusiones del Informe FOESSA Aragón 2025, elaborado por Cáritas Aragón, que pone de manifiesto un "grave empeoramiento" de las condiciones de vida de una parte significativa de la población aragonesa y ha propuesto combatirla con un Plan Municipal Integral.

Según el informe, desde 2018, se ha experimentado un aumento sostenido de la pobreza y la exclusión social en la región, que atañe al 22,9% de la población aragonesa, de la que más del 10 por ciento experimenta exclusión severa.

Las principales causas de esta situación están relacionadas con la insuficiencia de ingresos, el acceso a la vivienda, la salud y la precariedad laboral. Entre los grupos más afectados se encuentran los hogares con menores, las personas desempleadas, las familias numerosas y aquellas personas en riesgo de pobreza severa.

En particular, la ciudad de Zaragoza, como principal núcleo urbano de la comunidad autónoma, concentra una parte significativa de esta situación social. La subida de los precios de la vivienda, los elevados gastos residenciales que empujan a miles de hogares por debajo del umbral de pobreza, la precariedad laboral y las dificultades de acceso a prestaciones y ayudas públicas "están agravando" los procesos de exclusión social en muchos distritos de la ciudad.

El informe FOESSA también señala que el actual sistema de garantía de ingresos es "claramente insuficiente", con una 2cobertura limitada" y "numerosas barreras de acceso", ha comentado Domínguez. "Esta situación --ha apremiado-- hace necesario reforzar los mecanismos de protección social desde el ámbito local, en el que el Ayuntamiento de Zaragoza debe asumir un papel activo y decidido para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía más vulnerable".

Asimismo, el concejal ha señalado que el acceso a derechos y prestaciones públicas se ve gravemente obstaculizado por la falta de empadronamiento, lo que afecta especialmente a personas en situación de exclusión residencial, sinhogarismo o vulnerabilidad extrema.

Esta falta de empadronamiento genera un "círculo de exclusión administrativa, que impide el ejercicio de derechos fundamentales, como el acceso a ayudas sociales", ha descrito.

MEDIDAS

Para abordar esta situación, la portavoz de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Tomás, ha presentado la moción que será sometida al pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, que incluye una serie de medidas urgentes para luchar contra la pobreza y la exclusión social en la ciudad.

Entre ellas figura elaborar un Plan Municipal de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, con un enfoque integral y transversal, que aborde áreas como vivienda, ingresos, empleo, salud, servicios sociales, infancia y cohesión comunitaria.

También sugiera crear un Programa Municipal de Garantía de Ingresos, complementario a las prestaciones autonómicas y nacionales, destinado a personas y familias en situación de vulnerabilidad o pobreza severa.

El programa abarcaría la reorganización de todas las ayudas, bonificaciones, exenciones y subvenciones existentes adaptándolas a la realidad actual y priorizando su carácter periódico y profundizando y en base a datos objetivos. El objetivo es cubrir necesidades básicas y reducir las situaciones de exclusión social.

Otra medida es garantizar el derecho al empadronamiento de todas las personas que residan efectivamente en la ciudad, sin importar su situación administrativa o residencial. Esta medida es "fundamental" para acceder a derechos, trámites y ayudas públicas, y cumplir con la normativa vigente.

El concejal, Suso Domínguez, ha destacado en rueda de prensa que "la lucha contra la pobreza y la exclusión social debe ser una prioridad política del Ayuntamiento de Zaragoza", y ha instado al Gobierno municipal a actuar de manera decidida para garantizar el bienestar de los ciudadanos más vulnerables.

El informe FOESSA, presentado por Cáritas Aragón, se configura como un llamado urgente a la acción para afrontar las desigualdades sociales y garantizar los derechos de toda la ciudadanía, especialmente aquellos en situación de mayor vulnerabilidad.