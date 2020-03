ZeC critica a Azcón por no asistir a la Cincomarzada y Podemos le tilda de cobarde por evitar a los jardineros

ZARAGOZA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de la capital aragonesa, Luisa Broto, ha criticado que el alcalde, Jorge Azcón, no acudiera este jueves a la Cincomarzada y la concejal de Podemos, Amparo Bella, le ha tildado de "cobarde" porque de esta forma evitó a los trabajadores de parques y jardines que se concentraron en el parque del Tío Jorge y abuchearon a la vicealcaldesa, Sara Fernández, a la que impidieron recoger el documento reivindicativo que, tradicionalmente, elaboran los barrios de la ciudad en esta fiesta.

Luisa Broto ha considerado que si Azcón "no se hubiera escondido y hubiera dado la cara, la actuación habría sido de otra manera" y ha elogiado a la vicealcaldesa porque "dio la cara y no como otras personas con otra responsabilidad como el alcalde".

En declaraciones a los medios de comunicación, Broto ha explicado que los jardineros plantean unas reclamaciones "justas" después de más 40 días de huelga, en los que no han percibido el salario "y están en una situación dura porque son personas mileuristas".

Por otro lado, ha mostrado el apoyo a las reivindicaciones de los barrios de la ciudad en la Cincomarzada porque el presupuesto municipal de 2020 "ha vaciado algunos proyectos" entre los que ha citado la ampliación de carriles-bici.

No obstante, Broto ha subrayado que "no es comparable" las reivindicaciones de los barrios a la situación de huelga indefinida que se prolonga por más de 40 días en la que se reclaman derechos. "No están en el mismo plano", ha apostillado.

SOLUCIONAR CONFLICTO

Por su parte, la concejal de Podemos, Amparo Bella, ha dicho que "cualquier acto con violencia es rechazable", pero ha recordado que los más de 200 jardineros llevan casi 50 días en huelga sin cobrar el sueldo que luego llevar a casa para mantener a las familias.

"Es insostenible y el Gobierno municipal tiene que dar una solución y es normal que estén enfadados y Azcón por cobardía o lo que fuera no acudió al acto y sí la vicealcaldesa".

Bella ha manifestado que la fiesta de la Cincomarzada es un acto ciudadano en el que todos los barrios critican los "recortes" y le piden al Ayuntamiento que tiene que comprometerse, lo que quiere decir "que también tiene que solucionar el problema del sostenimiento de los parques y jardines de la ciudad y para ello tiene que solventar el conflicto laboral".