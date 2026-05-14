ZeC critica que la propuesta de Ordenanza Cívica "renuncia a la convivencia por medidas punitivas"

Archivo - La portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Tomás - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Tomás, ha considerado que la propuesta de nueva Ordenanza de Convivencia y Seguridad Ciudadana, conocida como Ordenanza Cívica, que ha presentado este jueves la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, es un paso más en una agenda ideológica basada en renunciar a mejorar los barrios, a la mediación comunitaria y a la convivencia, para sustituirlas por medidas meramente punitivas".

Además, ha criticado que estas medidas punitivas "están compradas directamente del manual de la ultraderecha, como ya se vió en el debate del burka" sobre una moción de Vox.

"Es totalmente absurdo y un ejemplo claro de odio al pobre", plantear sanciones a personas que, ni siquiera, tienen un lugar donde dormir, en referencia a que multaría a quienes pernoctan en parques y zonas verdes o la vía pública de forma "indiscriminada y excluyente impidiendo el paso a los peatones".

A juicio de Elena Tomás, la alcaldesa "no quiere solucionar ningún problema, solo recaudar a costa de quienes menos tienen".

La portavoz de ZeC ha alertado de que es una ordenanza que "no busca convivir mejor, sino pagar las ínfulas hollywoodienses del Distrito 7 y proyectos como La Nueva Romareda a base de multas a los vecinos de Zaragoza".

Elena Tomás ha comentado que la frase "yo invito, tú pagas" que tanto criticaba la alcaldesa "ahora lo aplica con entusiasmo, pero pasando la factura a toda la ciudad", ha concluido.