ZeC propone endurecer las medidas anticorrupción y regular las incompatibilidades de expresidentes

La portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Tomás, y el concejal, Suso Domínguez - ZEC

ZARAGOZA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Tomás, y el concejal, Suso Domínguez, han presentado este lunes las enmiendas transaccionales que defenderán en el pleno extraordinario convocado por el PP tras últimos casos de presunta corrupción que afectan al PSOE y al expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y precisamente propone endurecer las medidas anticorrupción y regular las incompatibilidades de expresidentes.

Elena Tomás ha criticado que el PP ha convocado este pleno "para montar un circo mediático a costa del caso Plus Ultra, no para solucionar los problemas de Zaragoza". "El PP confía tan poco en su candidato Feijóo que necesita recorrer los ayuntamientos con plenos de saldo", ha añadido.

El objetivo de ZeC es convertir ese espectáculo "en algo útil" como reforzar las medidas contra la corrupción y avanzar en la regeneración democrática de las instituciones.

En relación con la moción presentada por el PP sobre los expresidentes del Gobierno, ZeC sugiere sustituir el texto original para instar al Gobierno estatal a impulsar las modificaciones legislativas necesarias que regulen la figura de los expresidentes y establezcan la incompatibilidad entre la percepción de pensiones o beneficios inherentes al cargo y la pertenencia a consejos de administración o lobbies de presión. "Esto afecta a Zapatero, a Aznar, a Rajoy y a Sánchez. Para todos por igual", ha subrayado la portavoz de ZeC.

En rueda de prensa, Elena Tomás ha señalado que "la ciudadanía exige instituciones limpias, transparentes y alejadas de cualquier connivencia con intereses privados", defendiendo la necesidad de "poner fin a las puertas giratorias y garantizar que quienes han ocupado las más altas responsabilidades públicas no puedan utilizar posteriormente esa posición en beneficio de grandes empresas o grupos de presión".

En este sentido, ha lanzado la pregunta al PP: "¿Van a votar a favor de regular a sus propios expresidentes o prefieren seguir con la demagogia?".

Asimismo, ZeC ha presentado una enmienda transaccional a la segunda moción del PP, en la que plantea sustituir el texto inicial por una condena expresa a "la degradación institucional provocada por los numerosos escándalos, investigaciones y presuntos casos de corrupción vinculados tanto al Partido Socialista como al Partido Popular".

"Nosotros no tenemos que defender ni al PSOE ni al PP. Por eso podemos señalar a los dos", ha afirmado el concejal Suso Domínguez. Además, la propuesta incorpora un paquete de medidas anticorrupción de ámbito municipal para reforzar la transparencia, el control público y la participación ciudadana en la gestión municipal.

MEDIDAS

Entre las principales iniciativas destacan la creación de una Oficina Municipal de Prevención de la Corrupción independiente; la publicación en tiempo real de contratos, licitaciones y adjudicaciones; y la digitalización y transparencia de los expedientes urbanísticos y de contratación.

También piden publicar la agenda oficial de la alcaldesa y los consejeros; la inhabilitación durante 30 años para cargos públicos condenados por corrupción; la prohibición de contratar con empresas implicadas en casos corruptos; el impulso del Observatorio de la Contratación y el refuerzo del seguimiento y control de los contratos públicos.

Otras medidas son la incompatibilidad postcargo durante tres años para trabajar en empresas vinculadas al ámbito de influencia del cargo desempeñado; la regulación estricta de regalos e invitaciones a cargos públicos; la implantación de un Código Ético Municipal obligatorio; la limitación salarial y eliminación de privilegios ligados a cargos electos; y el fortalecimiento de mecanismos de control ciudadano y transparencia institucional.

Suso Domínguez ha defendido que "la lucha contra la corrupción no puede quedarse en declaraciones simbólicas ni utilizarse como arma partidista", y ha subrayado que "es necesario dotar a las instituciones de herramientas reales de prevención, control y fiscalización para recuperar la confianza de la ciudadanía".

"El PP tendrá que decidir el lunes si vota a favor de estas medidas o si prefiere seguir con el circo. Si votan que no, quedan retratados", ha sentenciado.

Desde ZeC consideran que estas propuestas "sitúan el foco en las causas estructurales de la corrupción y plantean soluciones concretas y aplicables desde el ámbito municipal", apostando por "una administración más transparente, ética y sometida al control democrático".

La portavoz Elena Tomas ha concluido diciendo: "Zaragoza no es el circo del PP. Zaragoza merece políticas serias contra la corrupción. Les esperamos en el pleno."