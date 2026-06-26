La zona de acampada se amplía en la Vaquilla por el aumento de visitantes que prolongan su estancia en Teruel

La programación de La Vaquilla incluye actuaciones musicales. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Vaquilla del Ángel continúa ganando proyección dentro y fuera de la ciudad de Teruel. El creciente interés que despierta la fiesta en toda España ha llevado al Ayuntamiento a ampliar este año un día más la zona de acampada, una de las principales novedades que ha destacado la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el concejal de Fiestas, Eduardo Suárez en la presentación del programa oficial de las Fiestas Ángel 2026.

La zona de acampada abrirá desde el viernes día 10 de julio a las 12.00 horas hasta el lunes a las 15.00 horas, en lugar de cerrar el domingo como ocurría hasta ahora. La medida responde a una petición de Interpeñas y pretende facilitar la estancia de quienes desean disfrutar de la Vaquilla durante más días.

Emma Buj ha explicado que esta decisión responde a una tendencia cada vez más evidente. "La Vaquilla es cada día más conocida en toda España", ha señalado, al recordar el trabajo de promoción que el Ayuntamiento desarrolla en ferias como FITUR y en otras acciones turísticas. Según la alcaldesa, ese esfuerzo ha incrementado el interés por la fiesta y ha provocado que cada vez más visitantes prolonguen su estancia en la ciudad.

En este contexto, Buj también ha recordado que el Ayuntamiento mantiene abierta la tramitación para conseguir que la Vaquilla del Ángel sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. El expediente ya se encuentra en el Ministerio competente y el Consistorio permanece a la espera de una respuesta.

La alcaldesa ha explicado que el Ayuntamiento mantiene un contacto permanente con la Secretaría General de Turismo con el objetivo de agilizar la resolución del expediente. Aunque reconoce que resulta complicado que la declaración llegue antes del inicio de las fiestas, ha insistido en que el Consistorio continuará trabajando hasta lograr un reconocimiento que considera plenamente merecido.

PROGRAMACIÓN MUSICAL

Las Fiestas del Ángel se celebrarán del 3 al 13 de julio y ofrecerán más de 400 actividades organizadas por el Ayuntamiento y las 22 peñas vaquilleras, con propuestas dirigidas a todas las edades.

Entre las novedades destaca una programación musical reforzada con actuaciones repartidas por distintos espacios de la ciudad. La explanada de Los Planos acogerá el espectáculo de la orquesta La Misión, mientras que el resto de los conciertos tendrán como escenario el Palacio de Exposiciones.

La programación dentro del Palacio de Exposiciones arrancará el lunes 6 de julio con una jornada de marcado carácter nostálgico que reunirá a Seguridad Social, Modestia Aparte y Melón Diesel. Seguridad Social aportará al escenario más de cuatro décadas de trayectoria y una colección de himnos imprescindibles del rock español como Chiquilla o Quiero tener tu presencia. Modestia Aparte recuperará el espíritu del pop nacional de finales de los años ochenta y principios de los noventa, mientras que Melón Diesel volverá a interpretar algunos de los temas que marcaron el comienzo de los años 2000 y que actualmente viven un notable resurgimiento entre el público.

La segunda cita llegará el miércoles 8 de julio con Maldita Nerea y David DeMaría. La banda liderada por Jorge Ruiz figura entre las formaciones más exitosas del pop español de las últimas décadas gracias a un repertorio que ha acompañado a varias generaciones. Junto a ellos actuará David DeMaría, uno de los compositores e intérpretes más reconocidos del panorama nacional, cuya trayectoria combina pop, flamenco y canción de autor.

El cierre tendrá lugar el jueves 9 de julio con una propuesta orientada al rock y a las nuevas tendencias musicales. Ultraligera, considerada una de las grandes revelaciones del rock alternativo español, encabezará una jornada que completarán Ciclonautas, recientemente nominados por la Academia de la Música en las categorías de Mejor Disco de Rock y Mejor Canción de Rock, y Cobardes, una banda con una sólida trayectoria dentro del rock nacional.

Para facilitar los desplazamientos hasta la zona de conciertos de Los Planos, el Ayuntamiento habilitará un autobús pendular que funcionará entre las 23.00 y las 5.30 horas.

OTROS ESCENARIOS DE LA FIESTA

También habrá actividades en la plaza del Torico, el Parque de los Fueros, el Seminario, el Teatro Marín y otros puntos de la ciudad.

La programación también mantiene iniciativas dirigidas a favorecer unas fiestas inclusivas. La feria infantil en la zona de Los Planos reservará dos jornadas sin música, el lunes y el miércoles de 19.00 a 20.00 horas, para que los niños con trastorno del espectro autista puedan disfrutar de las atracciones en un entorno adaptado a sus necesidades.

Asimismo, el Ayuntamiento renovará las campañas de prevención contra las agresiones sexistas y reforzará los dispositivos de atención y seguridad con la instalación de un Punto Violeta y un puesto sanitario en la Ronda de Ambeles durante los días centrales de la Vaquilla.

En este sentido, Emma Buj ha destacado que la Vaquilla del Ángel "es una de las fiestas más seguras de España", a pesar de la enorme afluencia de público que registra cada año. La alcaldesa ha señalado que los dispositivos de seguridad permiten que la celebración transcurra con normalidad y ha asegurado que el Ayuntamiento mantendrá todos los recursos necesarios para que siga siendo una fiesta segura para vecinos y visitantes.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Eduardo Suárez, ha puesto en valor el trabajo conjunto de todos los servicios municipales que hacen posible la organización de un evento de estas dimensiones. Ha agradecido la implicación de la Policía Local, la brigada de infraestructuras, arquitectos, electricistas, jardineros, personal de limpieza, servicios generales y del resto de trabajadores municipales, cuya coordinación resulta esencial para el desarrollo de la Vaquilla.

Suárez ha destacado especialmente la apuesta musical de esta edición, con conciertos de primer nivel distribuidos en diferentes escenarios, el regreso del espectáculo de revista al Teatro Marín, el III Festival On Music, el concierto "Yo fui a EGB" de la Banda de Música Santa Cecilia, el Festival de Jotas y la intensa programación que ofrecerán las emisoras de radio y televisión desde la plaza del Torico.

El concejal también ha avanzado que la Coordinadora Feminista instalará una mesa informativa en la zona de acampada desde el primer día y ha recordado que este espacio contará con vigilancia permanente, control de accesos, prohibición de música y un dispositivo especial de limpieza para minimizar las molestias al vecindario.

El Ayuntamiento ha editado 2.500 carteles y 8.000 programas de mano, aunque la programación también está disponible en formato digital. Tanto Emma Buj como Eduardo Suárez han animado a turolenses y visitantes a disfrutar de unas fiestas que volverán a convertir a Teruel en el epicentro de la convivencia, la tradición y la celebración.