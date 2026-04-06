Adriana Lastra reitera que hubo ganaderos que pusieron en riesgo a los conductores con los cortes de autovía

Archivo - Tractorada en Oviedo, protesta de los agricultores y ganaderos asturianos. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, se ha referido este lunes a las sanciones impuestas a ganaderos que participaron en las protestas del mes de enero y ha incidido en que "las sanciones no son por la manifestación, evidentemente, sino por los cortes en las autovías y por poner en riesgo al final a los conductores de las autovías".

Ha recordado que en el mes de enero, hubo una serie de movilizaciones y de manifestaciones que en este caso conllevaron unos cortes de autovías que "es algo muy grave porque atenta a la seguridad, en este caso, de los conductores que van por esas autovías".

"Aquí no se está persiguiendo en ningún caso ni se está sancionando el derecho de manifestación que como saben es un derecho constitucional y por lo tanto que todos respetamos y hemos de respetar. Pero al mismo tiempo también hay que cumplir con la legalidad y cumplir con la ley no es algo opcional", recordó Lastra.

Ha lamentado lo que hicieron algunas de esas personas, no todas porque ha indicado que hubo muchos manifestantes que estuvieron en distintos puntos de Asturias y con los que no hubo ningún problema. Sin embargo otros "se lanzaron a las autovías, algunos de ellos incluso encapuchados y lo que hicieron fue paralizar el tráfico pero tambi quemar balas de paja y neumáticos con serio riesgo para ellos, para la Guardia Civil que estaba allí velando también por su seguridad, y también para los cientos de conductores que estaban pasando por la autovía en esos distintos puntos, y que se encontraron de repente con una autovía paralizada precisamente con fuego".

"Tuvimos que incluso llamar a los bomberos de Asturias para que apagaran ese fuego y para que lo retiraran. Yo lo que espero es que sean conscientes de que esto no puede volver a suceder, de que evidentemente, además ellos lo saben, siempre se les ha tratado como a cualquier otro manifestante, por parte de la Guardia Civil, pues con mucha incluso colaboración a la hora de entender sus reivindicaciones, de facilitarles el acceso a muchos sitios, pero tienen que entender que hay cosas que ni por la reivindicación más justa se puede hacer", dijo Lastra.