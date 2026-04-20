Asaja exige la dimisión del consejero de Medio Rural por la pérdida de 9,5 millones de fondos europeos del PEPAC

El presidente de Asaja Asturias, Ramón Artime, durante la rueda de prensa de este lunes en la sede de FADE. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Asaja Asturias, Ramón Artime, ha exigido este lunes la dimisión del consejero de Medio Rural del Principado de Asturias, Marcelino Marcos, por la "negligencia total y absoluta" en la gestión de los fondos europeos del Plan Estratégico de la PAC de España (PEPAC).

En una rueda de prensa que ha tenido lugar en Oviedo, Artime ha denunciado la pérdida de 9,5 millones de euros. Según ha explicado, la falta de ejecución del cuadro financiero ha impedido al Ministerio distribuir las anualidades previstas, lo que ha derivado en la reasignación de los fondos a otras comunidades autónomas como Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha o Andalucía.

El dirigente agrario ha advertido de que se trata de "un problema gordo", ya que la ausencia de cofinanciación europea obligará a cubrir las ayudas con fondos propios del Principado, lo que, a su juicio, incrementará el déficit regional. "Si no hay fondos europeos, habrá que pagarlo con dinero de la región", ha subrayado.

Artime ha atribuido esta situación a una gestión "lenta, ineficaz y sin capacidad para cumplir con los compromisos financieros", y cree que debe tener consecuencias políticas. En este sentido, ha reclamado al presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, que adopte medidas y ha insistido en que el consejero "debe asumir responsabilidades".

"En los años que llevo en el sector nunca había pedido la dimisión de un consejero, pero en esta ocasión no queda otro remedio", ha afirmado.

Según ha detallado, los fondos perdidos corresponden a ayudas comprometidas en diciembre de 2025, pero cuya solicitud al Ministerio no se tramitó dentro del plazo, que finalizaba el 31 de diciembre. La petición se realizó ya en enero, lo que, a su juicio, motivó que el Ministerio considerase que no se habían ejecutado correctamente.

Artime ha explicado que el nivel de ejecución del PEPAC en el Principado se situaba en torno al 70% en años anteriores, por debajo del umbral del 85% exigido, lo que conlleva una penalización del 15% de los fondos. De este modo, de un total de unos 15 millones de euros comprometidos, se habrían detraído aproximadamente 9,5 millones.

Finalmente, Artime ha advertido de que los principales perjudicados serán los agricultores y ganaderos que habían solicitado ayudas, con la posible afectación de más de un millar de expedientes vinculados a modernización, incorporación de jóvenes o bienestar animal.