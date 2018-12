Asaja exige a la UE no dejarse "comer la merienda" y mantenga financiación de la PAC

Publicado 20/12/2018 18:59:00 CET

VALLADOLID/OVIEDO, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Asaja ha reclamado a la Unión Europea que no se "deje comer la merienda" por países como Estados Unidos, Rusia, China e India y mantengan la financiación en la futura PAC porque hasta ahora ha demostrado ser "nexo de unión entre los estados miembros".

El presidente de la organización agraria, Donaciano Dujo, ha lamentado que la nueva normativa europea no se vaya a aprobar "previsiblemente hasta 2022" y que Europa se "equivocaría" si no la "prioriza". "Todos los años llegan a Castilla y León 1.175 millones de euros y es lo mínimo que vamos a exigir, además de que se dé trato preferencial a los agricultores profesionales, que se priorice la calidad, los precios dignos y la incorporación al campo de jóvenes".

Una incorporación que se está viendo "afectada" por la falta de convocatorias y que ha hecho que desde 2014 a 2019 se hayan sumado un total de 2.599, 443 por año. "La falta de convocatorias del PDR, que es cada dos años en vez de ser anual, y la dotación económica que iban a cobrar 80.000 euros cuando en realidad la media es de 37.000 provocan esta situación", ha reflexionado.

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante el tradicional balance que Asaja hace sobre el año agrícola y ganadero en la Comunidad. En su comparecencia, en la que ha estado acompañado por el secretario general José Antonio Turrado y el presidente de la 'opa' en Valladolid, Juan Ramón Alonso, Dujo ha desgranado la situación del campo en un año "bueno de producción" en cereales, patata, leguminosas, vino y porcino y malo, por "diferentes situaciones", en remolacha y ovino.

La cosecha de cereal "ha sido buena", si bien ha lamentado que los costes de producción fueran "mayores" que en el pasado ejercicio. Al tiempo ha recordado que los precios fueron "escandalosamente bajos" en el arranque de la venta porque los intermediarios quisieron "hacer el agosto" por lo que Asaja advirtió, ha continuado, a sus asociados que "esperaran" por lo que el precio paso de los 150 euros por tonelada a los 180-190, "mucho más acordes".

También ha sido "positivo" en patata y legumbres. En cuanto al primer producto confía en que se pueda acceder a conformar una Mesa Interprofesional, para constatar que la recuperación del precio del tubérculo ha alcanzado los 25 céntimos por kilo, lo que demuestra que "pagar dignamente al agricultor no repercute al consumidor". En cuanto a las legumbres, Dujo ha puntualizado que la producción cada años es "mejor", al igual que la "calidad", lo que demuestra que es una buena "alternativa" aunque ha pedido un "etiquetado eficaz".

El vino sigue siendo "el rey de la agricultura", con una "excelente calidad" y un precio "rentable", algo que no ha ocurrido con el girasol, con un "40 por ciento de la producción total del país", pero sin un valor "acorde". Los forrajes se mantienen "estables", lo que da "estabilidad" también al ganadero.

GANADERÍA

"No ha sido un buen año para el vacuno de leche y el ovino", donde los precios "no despegan" y los costes de producción son "superiores" y los ganaderos se están "arruinando". "La industria se ha acomodado, no ha innovado, ni ha buscando nuevos mercados", ha lamentado para denunciar que hayan llegado a la región 2.000 toneladas de productos lácteos cuando en Castilla y León se pueden producir con "mayor calidad". Situación extrapolable al lechazo, ha continuado.

Todo lo contrario sucede con el porcino, de los sectores con "mayor futuro, más asentado y mayor proyección de Castilla y León", que permite al sector exportar por su "calidad" y "garantías sanitarias".

En este punto ha hecho una defensa encendida de las "macrogranjas" y que ha preferido denominar "explotaciones". Dujo ha reclamado "sensatez", para advertir de que hay un beneficio de "10-15 euros" por animal, lo que supone un "salario" para la familia. "En Castilla y León hay 42 cerdos por kilómetro cuadrado, por los 156 de Aragón y los 240 de Cataluña", por lo que ha advertido a los "domingueros" que no pueden "impedir" que haya actividad económica en el medio rural.

LOBO Y SEGUROS

El máximo responsable de Asaja ha vuelto a levantar la voz ante la "problemática" del lobo. "La mayor explotación ganadera de Castilla y León es la que mata el lobo", ha lamentado para advertir a las administraciones que la Comunidad "no puede ser la reserva del lobo" en Europa porque de serlo, "sobra el ganadero".

Además ha animado a los agricultores a contratar seguros agrarios, porque es la "mejor herramienta" para cuidad sus inversiones. En este sentido reconoce que los agricultores castellanoleoneses son los que más tierras tienen aseguradas por la "extensión de cultivo" que hay y por las "inclemencias meteorológicas", para concluir con un dato "preocupante". "El año pasado por estas fechas había aseguradas ya 843.000 hectáreas y éste solo 470.000", ha matizado.

En resumen, Dujo ha insistido en que el campo tiene "futuro" porque hay "hombres y mujeres" que invierte su dinero en "algo que cree" y que genera "empleo, riqueza" y mantiene el "medio ambiente y el medio rural".