Asaja pide habilitar el Mercado de Ganado para carga de vacuno mayor de ganaderías asturianas hacia el matadero

OVIEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Asaja ha solicitado a la Dirección General de Ganadería, que para dar respuesta a las necesidades de comercialización de vacuno mayor, tan importante para los ingresos de las explotaciones ganaderas, se autorice habilitar el Mercado de Pola de Siero como punto de carga y venta de ganado vacuno de abasto, procedente de explotaciones asturianas y con destino exclusivo matadero, con presencia de los Servicios Veterinarios Oficiales y cumpliendo todos los requisitos de desinfección y desinsectación requeridos.

La agrupación considera muy positiva la decisión de la Consejería de habilitar el Mercado para la carga de terneros mamones, pasteros y equinos.

"Entendemos que extender la autorización al vacuno mayor de procedencia regional y destino exclusivo matadero facilitaría la comercialización y no ocasionaría riesgo sanitario alguno", destaca.