Aseava defiende que el logotipo '100% Raza Autóctona Asturiana de los Valles' suma valor y rentabilidad

Archivo - Vacas, asturiana de los valles, rural, campo, PAC. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Asturiana de los Valles (Aseava) ha querizo matizar este miércoles que el logotipo '100% Raza Autóctona Asturiana de los Valles' es "una herramienta de certificación que no resta, sino que suma, y que tiene un efecto directo y medible sobre la rentabilidad de las explotaciones".

En un comunicado, Aseava ha asegurado que solo certificará los animales de la raza, al ser la única entidad habilitada para ello y que "en ningún caso iniciará comercialización alguna de carne".

"La raza Asturiana de los Valles es una de las joyas ganaderas de nuestro país, reconocida en toda España por su calidad genética, su adaptación al territorio y la excelencia de sus producciones cárnicas. Garantizar que esa calidad sea certificable, etiquetable y visible en el lineal de venta es, precisamente, el objetivo del sello de Raza Autóctona", ha añadido la asociación.

Según ha añadido Aseava, el beneficio más inmediato y tangible del sello de Raza Autóctona sería económico, con una prima de precio sobre el valor de mercado que reconoce directamente la calidad genética acreditada mediante inscripción en el Libro Genealógico oficial de la raza, gestionado por esta misma asociación.

Su presidente, Amable Fernandez ha explicado que desde ASEAVA está prima podría llegar a ser de entre 20 y 30 euros por animal. "Me pregunto si quienes quieren prohibir el uso del logotipo, la propia IGP, sindicatos y partidos políticos, están dispuestos a compensar a los ganaderos de la raza", se ha preguntado.

"Si no, son ellos los que les están perjudicando y tratando de dividir al sector buscando solo un rédito electoral que no conseguirán, si buscan votos haciéndonos perder dinero a los ganaderos, habrá que esperarles en las próximas elecciones", ha añadido.