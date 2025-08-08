Asturias constituye la mesa para lograr un pacto por el Medio Rural con medidas hasta 2030

OVIEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha presidido este viernes la primera reunión de la mesa que trabajará para diseñar el 'Pacto por el Medio Rural' en Asturias, una herramienta de concertación social que busca definir una estrategia común para afrontar los retos del campo hasta 2030.

En unas declaraciones a los medios momentos antes de la constitución de la mesa, Marcos ha explicado que los sectores agroganadero y pesquero son "fundamentales" para el futuro de Asturias y ha enfatizado que "la década del cambio debe ser la década del campo" en el Principado.

Con este objetivo, la mesa abordará el futuro del campo asturiano a través de una visión territorial definida por sectores que afronte desafíos como el relevo generacional en agricultura y ganadería, la mejora de servicios públicos en la zona rural, la creación de empleo, el fortalecimiento de las cadenas de valor agroalimentarias, la sostenibilidad ambiental y la cohesión territorial.

La mesa está constituida por representantes del Gobierno asturiano --Marcelino Marcos, la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, el director general de Reto Demográfico y directores generales de Ganadería, Agrocultura, gestión forestal, planificación amgraria y pesca marítima--, además de FADE, Reader, la FACC, la Universidad de Oviedo, Cooperativas Agroalimentarias del Principado de Asturias, URA, UCA, Usaga y Coag, junto a la Federación de Cofradías de Pescadores.

Después de la reunión de hoy, que será una primera toma de contacto, todos los implicados volverán a citarse en septiembre para trabajar sobre un documento base al que puedan hacer aportaciones consensuadas. Esta "hoja de ruta" deberá servir para reivindicar frente al Gobierno estatal y el europeo las necesidades de Asturias, además de incorporar medidas que puedan ser ejecutadas por el Gobierno asturiano.